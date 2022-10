Contribution : L’expansion de Medicare Advantage dans les régions rurales de l’Amérique commence par l’amélioration de l’accès aux soins

Sur le papier, Medicare Advantage offre tous les outils dont les payeurs ont besoin pour fournir le plan de choix dans les communautés rurales. Le potentiel, cependant, ne s’est généralement pas traduit par un succès réel pour les plans Medicare Advantage. Malgré une croissance constante des inscriptions dans les régions métropolitaines, les marchés ruraux restent relativement inexploités. Données des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) montrent que la pénétration du marché est systématiquement moindre dans les zones rurales que dans les zones non rurales.

Alors, qu’est-ce qui empêche l’inscription à Medicare Advantage d’augmenter en Amérique rurale ? Avec la plupart des plans Medicare Advantage offrant des primes à coût faible à nul, ce n’est pas un coût. C’est l’accès aux soins.

Une étude publié l’année dernière dans Affaires de santé indique que les réseaux de prestataires restrictifs peuvent suffire à inciter les personnes âgées des régions rurales dans les zones à accès limité à revenir à l’assurance-maladie d’origine. Dans les communautés où la salle d’urgence est souvent à des kilomètres plus près que le fournisseur de soins primaires du réseau le plus proche, les plans Medicare Advantage doivent modifier leur base de concurrence.

Pour étendre Medicare Advantage aux communautés rurales, il faudra d’abord résoudre les problèmes d’accès fondamentaux, en proposant des solutions qui rendent les prestataires toujours disponibles. Pour retenir les membres ruraux et les garder en bonne santé, il faudra des régimes d’avantages sociaux conçus pour répondre à leurs besoins, allant des prestations de transport à une couverture spéciale pour les maladies chroniques.

Avec la flexibilité d’investir dans les soins préventifs et d’adopter des modèles de prestation de soins innovants, les plans Medicare Advantage disposent de tous les atouts dont ils ont besoin pour réussir dans l’Amérique rurale. Une compréhension des besoins uniques des membres ruraux et la conception d’offres spécialement conçues qui peuvent stimuler l’inscription seront synonymes de succès.

Déplacer la base de la concurrence vers l’accès

Afin de transformer l’accès en rétention et en engagement, un professionnel de la santé doit être au centre. Les communautés rurales sont aux prises avec l’épuisement des prestataires : communauté les hôpitaux fermentdes spécialistes peuvent être difficile d’accèset les médecins de soins primaires sont prendre sa retraite à un rythme plus rapide. La rareté des prestataires ruraux a été le plus grand défi à relever pour les plans Medicare Advantage.

Cet écart d’accès est une opportunité pour les plans Medicare Advantage de jouer un rôle plus stratégique et innovant dans la manière dont les soins en milieu rural sont fournis et comment ils peuvent être accessibles.

La conception des prestations peut être structurée pour combler l’écart d’accès et aider les membres à obtenir les soins dont ils ont besoin, quand et où ils en ont besoin. Ces avantages devraient être ancrés dans la commodité et éliminer les obstacles géographiques et financiers aux soins. De nombreuses personnes âgées, par exemple, veulent s’engager avec le système de santé à domicileou sur le chemin de l’épicerie, et deviennent de plus en plus à l’aise avec la technologie. Les plans Medicare Advantage qui peuvent apporter des services abordables aux personnes âgées rurales où elles se trouvent seront d’autant plus attrayants pour l’inscription.

Cependant, les soins virtuels ne suffiront pas à eux seuls à combler le gouffre d’accès, d’autant plus que les données montrent une baisse des séances de télésanté. Jusqu’à ce que les plans Medicare Advantage se concentrent sur des solutions qui élargissent fondamentalement l’accès aux soins dont les personnes âgées rurales ont besoin – de véritables contacts avec des cliniciens en qui ils peuvent avoir confiance, qui sont assis directement devant eux – l’adoption se poursuivra à un rythme léthargique.

Le simple fait d’offrir ces services ne suffira pas à maintenir l’engagement des membres qui n’ont jamais eu accès à des soins de santé de qualité. L’approche « si vous le construisez, ils viendront » ne fonctionnera pas dans l’Amérique rurale ; les régimes de santé ont besoin d’un modèle intégré capable de transcender les écarts géographiques et financiers d’accès pour répondre aux besoins les plus importants des membres ruraux. Ce niveau de service ne peut pas être fourni par le biais de l’assurance-maladie traditionnelle payante.

L’expérience stimulera la croissance et la rétention

La croissance et la rétention dans les marchés ruraux nécessitent non seulement de combler les lacunes en matière d’accès, mais aussi de le faire d’une manière que les membres aiment et de fournir une constellation de services abordables en plus des modèles cliniques innovants que les plans permettent.

Les plans Medicare Advantage doivent penser au-delà de la portée du système de santé traditionnel et fournir des solutions qui résolvent les problèmes fondamentaux – des offres que les membres peuvent ne pas attendre de leur plan de santé. Les déterminants sociaux de la santé comme l’instabilité financière et l’insécurité alimentaire sont de puissants facteurs sous-jacents de notre santé et de notre bien-être. Pour de nombreuses personnes âgées – en particulier celles des communautés rurales mal desservies – les préoccupations concernant la facture d’électricité peuvent avoir la priorité sur la planification d’une visite de bien-être annuelle.

En offrant des avantages tels que la nourriture et le transport, les plans de santé soutiennent une expérience patient plus solide. Les solutions cliniques telles que les dispositifs de surveillance à distance des patients et les services de soins à domicile peuvent être exploitées pour étendre la portée des prestataires que les membres connaissent et font confiance dans leurs propres communautés. Ces avantages doivent être structurés de manière à réduire le fardeau financier des membres en rendant les services peu coût à zéro.

Le véhicule le plus efficace pour ces solutions se trouve dans un accord sur le coût total des soins, par lequel les prestataires sont responsables de la gestion des coûts et des résultats. En libérant les prestataires du barème des frais, les plans Medicare Advantage peuvent créer un meilleur accès aux services de soutien qui aideront à démanteler les obstacles enracinés aux soins.

Sur tout autre marché, le succès de la mise à l’échelle de Medicare Advantage a nécessité des solutions spécialement conçues pour répondre aux besoins de populations spécifiques. Les communautés rurales ne sont pas différentes. Les plans de santé peuvent créer un modèle de réussite dans l’Amérique rurale en s’efforçant de mieux comprendre les besoins des membres qui y vivent, en fournissant des services qui leur procurent les soins dont ils ont besoin et en veillant à ce que l’expérience soit accessible, pratique et abordable.

Le Dr Aaron Friedkin est le directeur commercial de Homeward, une entreprise axée sur l’amélioration de l’accès à des soins complets abordables et de haute qualité dans les communautés rurales. Auparavant, le Dr Friedkin était vice-président principal de la transformation de la prestation des soins chez Blue Cross Blue Shield du Michigan. Avant de rejoindre BCBSM, le Dr Friedkin a soutenu de grands employeurs nationaux dans leurs stratégies de soins de santé chez Blue Cross Blue Shield du Minnesota et a développé des stratégies pour les payeurs et les fournisseurs en tant que consultant en gestion chez McKinsey & Company.

Le Dr Friedkin est un radiologue certifié par le conseil d’administration, avec une certification de sous-spécialité en radiologie pédiatrique. Il a terminé sa résidence en radiologie diagnostique à l’Université du Michigan et sa bourse de recherche en radiologie pédiatrique au Boston Children’s Hospital. Il a obtenu son doctorat en médecine et sa maîtrise ès sciences en anatomie à la Case Western Reserve University.