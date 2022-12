Contribution : L’avenir des soins numériques contre le cancer

Avertissement : Flare Capital Partners est un investisseur dans Aetion, Cohere Health, HealthVerity, Inbound Health, Iora Health et VivorCare. Voir la présentation plus large de Flare ici.

Dans la première partie de cet article, nous avons mis en évidence les différentes composantes de la prestation et de la gestion de bout en bout des soins contre le cancer et comment des innovateurs ont émergé pour répondre aux besoins non satisfaits d’aujourd’hui. Nous avons dégroupé les principaux défis qui s’opposent aux soins contre le cancer fondés sur la valeur en examinant les aspects les plus importants du continuum de soins et en identifiant les principales tendances qui influenceront l’innovation au cours de la prochaine décennie. Dans la deuxième partie, nous porterons une vision prospective du marché et de l’évolution de l’innovation suivant la voie de « l’innovation de rupture ».

La prochaine vague d’innovations en matière de modèles de soins contre le cancer sera très différente de celle d’autres startups de gestion des maladies spécifiques à une spécialité telles que Livongo, Hinge Health et autres. Les fondateurs doivent continuer à se concentrer sur le dépassement de la prestation de soins épisodiques pour se diriger vers des soins fondés sur la valeur. Mais pour les soins contre le cancer, cela signifie relier les premiers aspects du parcours du patient, qui comprennent le regroupement des services de dépistage, de diagnostic, d’éducation et de navigation infirmière avec les aspects ultérieurs du continuum de soins tels que le traitement, la gestion de la douleur, les soins chirurgicaux et la maintenance à distance.

Améliorer nos parcours de soins existants grâce à une meilleure utilisation des données ne suffira pas à faire évoluer les modèles traditionnels de rémunération à l’acte contre le cancer vers des contrats à capitalisation ou à sous-capitalisation.

« La prestation de soins oncologiques coordonnés et de grande valeur, adaptés à la présentation clinique unique et aux préférences personnelles de chaque patient devient de plus en plus complexe pour les prestataires qui doivent faire face à de nombreux fournisseurs de gestion de l’utilisation lorsqu’ils prennent des décisions de diagnostic et de traitement », a déclaré le Dr Ray Brig, vice-président et directeur médical de l’oncologie chez Cohere Health.

De plus, se concentrer sur le patient et développer des plates-formes centrées sur le consommateur ne suffira pas à faire avancer les choses si l’objectif est de favoriser la collaboration entre plusieurs parties prenantes. Les soins contre le cancer nécessitent une coordination multidisciplinaire solide (entre chirurgiens et prestataires) et restent une bataille coûteuse et permanente pour les patients, qui entraîne souvent de graves difficultés financières. À long terme, les organisations qui développent des plates-formes appropriées de bout en bout et encouragent la collaboration des payeurs tout en améliorant simultanément l’expérience des consommateurs et des fournisseurs seront gagnantes.

En résumé, nous voyons trois grandes tendances qui stimuleront l’innovation dans la gestion des soins aux patients atteints de cancer dans les années à venir :

Avec l’avènement des solutions de santé numériques ces dernières années, nous avons assisté à un grand dégroupage de la technologie et des services. Alors que de nouvelles et meilleures solutions ponctuelles continueront d’émerger et que d’importantes entreprises offrant des technologies spécialisées ou des services technologiques seront créées, nous pensons que les acteurs de la plate-forme seront un moteur clé de l’innovation en raison de la complexité supplémentaire et des coûts associés liés à la gestion et intégrant plusieurs solutions ponctuelles “best-in-class”. Nous assistons à un «regroupement» similaire dans les soins contre le cancer de la même manière que l’industrie informatique a connu une phase de centralisation.

“Dans l’histoire de l’industrie informatique, comme dans la plupart des cas, l’avènement d’une technologie sophistiquée entraîne généralement la centralisation de l’industrie car la première manifestation est si compliquée et coûteuse que seules les personnes disposant de beaucoup d’argent et de compétences peuvent la posséder et l’utiliser. “, a expliqué le Pr. Clayton Christensen.

Aujourd’hui, seules les organisations les plus sophistiquées – les grands systèmes de santé, les payeurs nationaux ou les prestataires aux poches profondes soutenus par des investisseurs – peuvent se permettre les ressources nécessaires pour évaluer et intégrer les meilleurs services de santé numériques. Alors que certains patients atteints de cancer et leurs proches continueront à chercher des solutions de manière indépendante, la plupart préféreraient recevoir des soins de manière intégrée. En conséquence, nous prévoyons l’essor de « plates-formes » qui pourraient se manifester comme un intégrateur de services de santé numériques et un partenariat avec les fournisseurs de soins contre le cancer. Nous assistons également à la montée en puissance d’une nouvelle forme de prestataires de soins « axés sur le cancer » qui peuvent véritablement gérer le parcours d’un patient atteint d’un cancer de bout en bout (y compris les aspects de l’engagement du patient, la planification financière, la gestion de l’équipe clinique/des ressources et les contrats) . Dans un avenir proche, nous pourrions voir l’essor des cliniques d’oncologie de type ChenMed, Oak Street Health ou Iora Health, ainsi que des agrégateurs d’oncologie de type Privia Health ou Agilon et des activateurs VBC.

Dans L’ordonnance de l’innovateur, Christensen et le Dr Jason Hwang soulignent que l’application de la technologie aux anciens modèles commerciaux n’a fait qu’augmenter les coûts dans les soins de santé et d’autres industries. Le modèle économique des soins contre le cancer doit évoluer pour que l’innovation numérique en santé soit adoptée plus rapidement. Avec la tendance au regroupement des technologies et des services basés sur la technologie, nous constatons que ces plates-formes accéléreront également l’évolution du modèle commercial.

Historiquement, les soins de santé ont été largement payés selon un modèle de rémunération à l’acte (FFS). Cependant, le modèle FFS actuel est mal équipé pour rembourser les prestataires et les innovateurs pour les services indispensables (par exemple, la coordination des soins, l’engagement des patients, l’éducation des patients) qui pourraient entraîner de meilleurs résultats et réduire les dépenses médicales totales. Bien que l’évolution des soins oncologiques vers des soins basés sur la valeur ne soit pas quelque chose de nouveau (par exemple, le modèle de soins oncologiques, un modèle de paiement groupé basé sur les épisodes développé par CMMI en 2016, et divers forfaits oncologiques payants privés), nous pensons que l’analyse avancée et l’engagement des patients /gestion inaugurée par la santé numérique fournira plus de prévisibilité et d’informations exploitables aux prestataires qui adoptent le modèle VBC en oncologie. Les acteurs ou facilitateurs de la plate-forme émergents seront contractés avec les payeurs de manière VBC.

À l’instar de l’industrie informatique, le processus d’innovation qui a conduit à la centralisation des soins contre le cancer initiera un processus réciproque de décentralisation. Tout comme nous l’avons vu avec la décentralisation des soins primaires et le déplacement des soins d’un établissement au domicile d’un patient, nous prévoyons que les soins en oncologie suivront un cheminement similaire.

Nous croyons que les soins en oncologie doivent être dispensés dans le confort du domicile du patient. Les patients cancéreux sont immunodéprimés. La complication causée par des infections nosocomiales ou l’exposition à d’autres patients malades pourrait avoir de profondes répercussions financières et sur les résultats. Au cours des dernières années, nous avons vu l’émergence de sociétés d’essais cliniques décentralisées qui cherchent à permettre des essais cliniques à domicile. Plusieurs startups de santé numérique mentionnées précédemment (par exemple, la phlébotomie à domicile) ont jeté les bases de l’activation des essais cliniques à domicile. De plus, l’émergence d’entreprises de perfusion à domicile et d’hospitalisation à domicile/SNF à domicile pourrait fondamentalement conduire à la décentralisation des soins contre le cancer. À titre de référence, environ 800 patients (ou 20 % du nombre total de patients desservis) desservis par Santé entrante au cours des deux dernières années ont eu un cancer comme diagnostic primaire, secondaire ou tertiaire. Le jour de la gestion du cancer complexe dans un cadre à domicile et de l’augmentation des plateformes émergentes mentionnées précédemment pourrait bientôt être là.

À propos des auteurs: Ian Chiang est associé chez Flare Capital Partners, une société de capital-risque axée sur les technologies et les services de santé. Avant de rejoindre Flare, il était vice-président directeur des produits et de l’innovation et membre fondateur de CareAllies, la famille de Cigna de services de fournisseurs multipayeurs, de gestion de la santé de la population, d’habilitation des soins basés sur la valeur et d’entreprises de soins à domicile. Auparavant, il était un entrepreneur en santé numérique et un ancien consultant en gestion chez McKinsey & Company.

Jonathon George est candidat au MBA à la Kellogg School of Management et Flare Capital Scholar. Pendant son séjour chez Kellogg, il a effectué un stage à la clinique Mayo dans leur division d’oncologie et chez OCA Ventures en tant qu’investisseur. Auparavant, il était consultant en gestion chez Chartis, spécialisé dans les systèmes et services de santé.

Un merci spécial à Aaron Gerber, Dan McCarthy, Matt Bettonville, Ryan Langdale, Robin Shah, Shawn Morris et d’innombrables autres pour avoir fourni leur temps et leurs idées à travers de multiples interviews. L’équipe de Flare a interviewé plus de 20 dirigeants, fondateurs, investisseurs, patients et dirigeants de partout au pays sur des sujets liés à l’oncologie, à l’innovation et aux services technologiques pour la prestation de soins contre le cancer. Cet article ne serait pas possible sans leur soutien.