Contribution : 100 ans et le statu quo reste le même

Il n’est pas nécessaire d’être médecin, économiste ou universitaire pour reconnaître que les soins de santé sont fondamentalement défaillants aux États-Unis Attendre dans une clinique une discussion de 20 minutes avec un médecin qui est en retard (sans savoir combien coûtera la visite) est devenu coutumier.

Il est également courant de sortir d’un hôpital en se sentant épuisé et stressé, en raison d’une facture de soins de santé gonflée (pourtant les patients sont souvent précipités à la porte), avec des instructions de sortie peu claires – qui compromettent tous la récupération et augmentent la probabilité de réadmission.

Est-il encore possible d’avoir une bonne expérience de soins de santé aujourd’hui ? Peut être. Si l’on vit au bon endroit (et sait quels hôpitaux éviter), a la bonne assurance (et paie plus pour l’accès au concierge) et peut gérer ses soins (pendant tout son temps libre). Comprendre si les bons médicaments sont reçus, comment gérer les suivis et suivre le rétablissement est une entreprise importante (mais probablement nécessaire).

Alors qu’un long article probablement déprimant pourrait être écrit sur la façon dont la société en est arrivée là (par exemple, l’assurance soutenue par l’employeur, le calcul politique, une orientation vers la pilule pour résoudre ce qui nous afflige, etc.), bon nombre de nos problèmes de santé ont été résolus , ou du moins sont résolus dans d’autres industries. Pourtant, la communauté des soins de santé doit permettre l’innovation, être plus ouverte au changement et casser des œufs proverbiaux.

L’automatisation est probablement la voie la plus rapide pour faire évoluer les soins de santé. Les logiciels sont autorisés à piloter des avions transportant de nombreux passagers, les voitures autonomes gagnent en popularité et il n’est plus nécessaire de se tenir au milieu d’une rue pour héler un taxi. Toute cette automatisation nous permet de nous concentrer sur des choses plus importantes. Dans le domaine de la santé, l’automatisation permettrait aux prestataires de travailler au sommet de leurs licences, en se concentrant sur les soins réels par rapport aux tâches de saisie manuelle lourdes et contraignantes.

Commençons basique : automatiser les fonctions vitales

Supposons qu’une personne regarde en arrière dans le temps au cours des 100 dernières années. Dans ce cas, des professionnels de la santé intelligents et bien éduqués ont été payés pour se promener de pièce en pièce toutes les deux heures, recueillant quatre séries de signes vitaux des patients par jour (réveillant souvent le patient en convalescence dans le processus). Sans aucun doute, ce temps pourrait être mieux dépensé.

En rationalisant les opérations et en automatisant les workflows existants, non seulement est il y a un besoin réduit de saisie manuelle, mais des données plus précises seront acquis. À mesure que l’analyse prédictive continue de progresser, il pourrait y avoir un avenir dans lequel la prestation de soins est prioritaire et les prestataires ne passent pas de temps à identifier les risques. Avoir une visibilité en temps réel et un accès à l’intégralité du dossier d’un patient en un seul clic – avec des informations cliniques dérivées à l’avance, par opposition aux pseudo-alertes médico-légales sur lesquelles il faut cliquer aujourd’hui – signifie que les équipes soignantes sauront quand et comment intervenir.

Accéder à plus de patients de manière plus efficace et efficiente n’est pas le seul avantage de l’automatisation – cela rendra la pratique de la médecine plus saine. Selon Medscape’s Physician Burnout and Depression Rapportl’épuisement professionnel des médecins s’aggrave, 53 % des médecins indiquant qu’ils sont épuisés (une légère augmentation par rapport au niveau de 42 % avant la COVID) et 23 % des médecins ont déclaré lutter contre la dépression.

Malheureusement, des données similaires sur l’épuisement professionnel existent pour les infirmières et autres prestataires de soins. L’automatisation peut faire une réelle différence : la technologie avancée peut mieux éclairer la prise de décision lorsque les personnes prodiguent des soins (rendre la bonne décision plus simple et plus simple) et peut optimiser les flux de travail des prestataires (en remplaçant les actions routinières et de faible valeur par des soins de haut niveau). ). Les prestataires ont été formés pour sauver des vies, pas pour remplir des formulaires souvent redondants et chercher sans fin et sans succès dans la mer de données DME.

Comment y arriver plus vite ?

Pour réussir, les prestataires doivent travailler aux côtés des parties prenantes de l’industrie pour encourager l’adoption des technologies de la santé tout au long du continuum de soins et favoriser un réseau ouvert et innovant de collaboration en matière de soins.

Il faut garder le pouls des besoins des cliniciens et du personnel médical d’aujourd’hui.

Les facteurs qui peuvent accélérer ce processus sont les incitations gouvernementales, empêchant le blocage des informations et se concentrant moins sur le remboursement et plus sur la qualité. Il faut comprendre comment les patients évoluent dans le système de santé aujourd’hui et comment ils devraient l’emprunter demain à mesure que l’automatisation et l’IA s’accélèrent.

La bonne attitude, les mauvais outils

En fin de compte, il ne s’agit pas de si les soins de santé peuvent rattraper d’autres industries. Ça peut. Cependant, le changement doit être accéléré grâce à des investissements partagés et à des innovations ciblées. C’est une erreur de ne pas capitaliser sur la technologie de la santé déjà disponible et de se développer de plus en plus vite.

Ces innovations ne sont pas révolutionnaires. Jils ne guériront pas le cancer, n’accéléreront pas la découverte de vaccins ou ne produiront pas de perte de poids durable, mais ils pourraient libérer du temps pour que les cliniciens peut faire ces choses au lieu de planifier les patients, de remplir des documents, de saisir et de documenter les signes vitaux, de facturer – toutes les tâches administratives qui remplissent la journée d’un fournisseur en plus des soins aux patients.