Contribué : Pourquoi le génie de la télémédecine est-il principalement de retour dans la bouteille ?

En 2019, j’ai rencontré des dizaines de collègues pour discuter de l’intégration de la télémédecine dans notre pratique. Presque tous se sont engagés poliment avec moi. Mais après, très peu ont agi. Le sous-texte était clair : “Nous ne sommes pas intéressés.” Leur sentiment était assez typique. A l’époque, la télémédecine représentait une petite fraction des rencontres cliniques américaines.

En mars 2020, cela a soudainement changé. En réponse à la pandémie, et grâce à des réglementations assouplies et à un remboursement élargi, notre pratique – comme d’innombrables autres – s’est rapidement tournée vers la télémédecine pour préserver l’accès aux soins, protéger nos patients, soutenir notre main-d’œuvre et maintenir nos revenus. Bientôt, nous fournissions plus de visites de télémédecine en une seule journée que nous n’en avions eu l’année précédente.

En juillet 2020, la télémédecine représentait environ la moitié des visites ambulatoires de notre département de médecine. À l’échelle nationale, la télémédecine a atteint près de un sur six visites, conduisant les experts de la santé à le déclarer le «nouvelle normalité» et proclamer que «le génie de la télémédecine est sorti de la bouteille.” Notre Comme Jetsons l’avenir se dessinait rapidement.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui. Les commandes à domicile ayant expiré depuis longtemps et les Américains retournant à leurs routines habituelles, les visites de télémédecine ont chuté pour juste 5% de toutes les visites à l’échelle nationale, principalement concentrés dans santé mentale. Bien que cela dépasse de loin les niveaux de 2019, cela est bien en deçà des prévisions et soulève deux questions clés. Pourquoi le génie de la télémédecine est-il pour la plupart de retour dans la bouteille ? Et y restera-t-il ?

La télémédecine ne s’adapte pas toujours à notre corps physique.

Les médecins expérimentés peuvent évaluer l’état de santé de leurs patients en les regardant. Et ils peuvent souvent les diagnostiquer en se basant sur antécédents médicaux seuls. Par conséquent, les visites vidéo et en personne entraînent généralement la mêmes diagnostics.

Pourtant, les médecins doivent examiner ou tester certains patients en personne. Au début de la pandémie, les médecins ont repoussé les limites des personnes qu’ils étaient prêts à gérer à distance, compte tenu de la nécessité d’une distanciation physique. Maintenant, ils définissent de manière plus stricte les conditions qui sont « télémodifiables ».

Cela permet d’expliquer pourquoi l’utilisation de la télémédecine varie considérablement à travers les spécialités. Par exemple, l’une des principales raisons pour lesquelles les dermatologues effectuent presque toutes les visites en personne est que les examens cutanés complets nécessitent un bon éclairage et parfois la capacité d’agrandir, de toucher et de biopsier les lésions cutanées. De même, les pneumologues optent souvent pour des visites en personne pour obtenir des tests de fonction pulmonaire simultanés. À l’inverse, les services de santé mentale représentent plus de la moitié de toutes les visites de télésanté, principalement parce que les examens physiques et les tests diagnostiques sont rarement nécessaires.

De nombreux médecins n’aiment pas pratiquer en ligne.

Les médecins peuvent trouver de nombreux aspects de la télémédecine attrayants. Ils peuvent l’utiliser pour étendre leur portée, élargir l’accès aux soins, améliorer l’expérience des patients, voir les environnements domestiques de leurs patients, travailler à distance et mieux adapter leurs horaires. Certains médecins choisissent même de pratiquer la télémédecine à plein temps.

Pourtant, les médecins en général préférer soins en personne. D’une part, les tâches simples en personne peuvent être beaucoup plus difficiles pour eux lors des visites vidéo, comme informer les patients que la clinique est en retard, vérifier la tension artérielle, ou organiser des tests qu’ils auraient effectués à la clinique. De plus, les médecins doivent souvent fournir un soutien technique lorsque les patients peut pas se connecter à la vidéo ou activer leurs microphones. Combinée, la télémédecine peut ralentir les médecins et les accabler de plus après des heures travail.

Les patients aiment moins la télémédecine que beaucoup ne s’y attendaient.

J’ai récemment vu un ingénieur en logiciel de médias sociaux de 28 ans à la clinique. À la fin de la visite, je lui ai proposé un suivi dans trois mois par vidéo. Il a dit qu’il reviendrait plutôt me voir en personne. J’étais choqué.

De nombreux patients préfèrent la télémédecine car elle réduit le temps et les efforts nécessaires pour recevoir des soins. Encore, plus – même ceux de la génération Z — privilégier les soins en personne, peut-être parce qu’ils sont plus familiers. Ou peut-être que, dans notre monde de plus en plus atomisé et basé sur des écrans, les gens préfèrent voir leurs soignants dans la vraie vie.

Les soins en personne sont l’orientation par défaut.

Les systèmes de santé et les pratiques individuelles sont optimisés pour fournir des soins en personne. Ils doivent reconfigurer leurs équipes, leurs espaces et leurs flux de travail pour la télémédecine.

Pourtant, les soins de santé sont un système complexe et adaptatif qui « tire fortement vers inertie.” Aujourd’hui, la distanciation physique appartient au passé. La télémédecine génère moins de revenus que les soins en personne, et son remboursement à long terme est incertain. Par conséquent, les systèmes de santé et les pratiques indépendantes manquent d’incitations suffisamment fortes pour motiver le changement.

L’avenir ne progresse pas en ligne droite.

Au début de la pandémie, tous les types de services semblaient se déplacer en permanence en ligne. Mais il est difficile à prévoir comment les nouvelles technologies modifient nos comportements. Aujourd’hui, les achats en ligne sont perdre du terrain aux magasins physiques, le travail à distance est relocaliser au bureau et exercice à domicile revient à gymnases. Le retour des soins de santé aux soins en personne n’est pas différent.

Encore, La loi d’Amara – que “nous avons tendance à surestimer l’impact d’une nouvelle technologie à court terme, mais nous le sous-estimons à long terme” – suggère que la télémédecine deviendra finalement une caractéristique essentielle des soins de santé. Mais d’abord, il doit être repensé.

De nombreuses pratiques ont mis en œuvre la télémédecine à la volée, en l’adaptant simplement à leurs modèles de soins en personne typiques. Ils doivent maintenant reconsidérer et réorganiser la télémédecine pour mieux s’intégrer à l’ensemble de leurs services et attirer davantage les patients et les médecins.

D’une part, les pratiques doivent élargir leur vision de la télémédecine au-delà des seules visites vidéo – qui n’augmentent pas fondamentalement la productivité – pour inclure d’autres modalités de surveillance asynchrones (par exemple, libre-service et messagerie), synchrones (par exemple, chat et téléphone) et à distance. Ils peuvent apprendre de virtuel d’abord parvenus, qui, dépourvus de bagage hérité, conçoivent intentionnellement des soins à partir de la base (virtuelle) pour répondre aux besoins des patients de manière plus efficace et efficiente.

En outre, ils devraient redéfinir la télémédecine comme un complément plutôt qu’un substitut aux soins en personne. Autrement dit, ce n’est pas Soit télémédecine ou alors soins en personne. Il est tous les deux télémédecine et soins en personne, selon les besoins et les préférences de la personne à un moment donné. Ils doivent construire des “systèmes d’exploitation” pour aider à orchestrer cela.

La pandémie a libéré le génie de la télémédecine de la bouteille. Mais nous avons déjà perdu beaucoup de ces acquis. Finalement, avec la bonne vision, la bonne conception et les bonnes incitations, nous pouvons repenser la télémédecine pour qu’elle émerge pleinement et joue un rôle central dans l’amélioration des soins de santé.

A propos de l’auteur: Spencer DornMD, MPH, MHA est gastro-entérologue, professeur et vice-président de la médecine pour l’innovation des soins à l’Université de Caroline du Nord.