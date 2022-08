Contribuables pour les jetons américains

Les États-Unis ont autorisé 280 milliards de dollars de l’argent des contribuables à subventionner de riches sociétés de puces informatiques et à investir dans la recherche technologique dans le but de maintenir la force et l’innovation de l’Amérique. Le président Biden mardi signé la loi, officiellement connue sous le nom de CHIPS and Science Act of 2022, l’appelant “un investissement en Amérique elle-même”. Si cette loi fait ce que ses nombreux partisans du gouvernement et de l’industrie privée espèrent, les États-Unis auront plus de contrôle sur l’avenir des puces informatiques essentielles et auront une couverture si la Chine devient plus hostile envers Taiwan, un allié des États-Unis. La loi vise également à maintenir l’Amérique à la pointe de la technologie en accordant davantage de soutien gouvernemental à la recherche.

Voici pourquoi la loi existe et ce qu’elle pourrait, et ne pourrait pas, faire pour aider l’Amérique : Le rêve des puces fabriquées aux États-Unis : La loi autorise plus de 52 milliards de dollars pour aider les entreprises à financer la construction ou l’expansion d’usines américaines de puces informatiques ainsi que la recherche et la formation des travailleurs. En bref, les contribuables américains paient des sociétés de puces informatiques pour fabriquer leurs produits ici et non, disons, en Allemagne ou en Corée du Sud.