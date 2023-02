Contrepoint : Samsung réalise la moitié de la BoM de Google Pixel 7 Pro

Counterpoint Research a publié une ventilation BoM (bill of materials) du Google Pixel 7 Pro. Selon les analystes, 51% de l’appareil est composé de composants Samsung, suivis de 7% de produits propres et de 5% de Micron.

Le composant le plus cher est le LTPO AMOLED de 6,7 pouces – il représente près de 20 % du coût de production total du Pixel. Samsung a également construit le capteur ISOCELL GN1 pour l’appareil photo principal 50MP, les capteurs d’image LSI pour le périscope et les caméras selfie, et l’ensemble du système de communication cellulaire – bande de base 5G, émetteurs-récepteurs, trackers de puissance pour les sous-6GHz.

Le Pixel 7 Pro, analysé par Counterpoint, est livré avec 12 Go de RAM LPDDR5, fournis conjointement par Micron et Samsung – Google fait appel aux deux fournisseurs. La puce de stockage de 128 Go provient également de Corée du Sud, mais le fabricant est SK Hynix.

Skyworks et Murata sont les principaux bénéficiaires du sous-système frontal RF. Le premier a fourni le module Tx, un module PAMiD à bande basse, deux modules intégrés UHB 5G PA et d’autres solutions cellulaires et Wi-Fi. Ce dernier fournit le module mmWave et les filtres SAW, bien qu’il soit activé conjointement avec Samsung.

La batterie a une capacité de 5 000 mAh, évaluée à 19,25 Wh. Il est emballé par Sunwoda Electronic et fourni par ATL, tandis que le circuit intégré de charge rapide (circuit intégré) provient de NXP et le circuit intégré de charge sans fil provient d’IDT.

Le coût total de production d’une version Pixel 7 Pro 12/128 Go est estimé à 413 $. Le prix de détail du téléphone était de 899 $ au lancement, mais il est actuellement au prix de 749 $ sur le Google Store.

