Contrepoint: Mediatek conservera la première place sur le marché des puces pour 2021

Les fabricants de chipsets tels que Mediatek et Qualcomm continueront de dominer le marché, a prédit Counterpoint Research dans sa dernière analyse. La société a calculé que Mediatek aurait acquis 37% du marché mondial des puces, mais Qualcomm restera un leader proche du segment 5G.

Part de marché mondiale des SoC pour smartphones

Les attentes pour le calendrier 2021 sont que Mediatek obtiendra un avantage sur Qualcomm en raison des contraintes d’approvisionnement autour des RFIC (circuits intégrés à radiofréquence) de l’usine Samsung à Austin, au Texas. Il y a aussi un rendement généralement plus petit de tranches de 5 nm, quelque chose que Mediatek n’utilise même pas, donc cela ne sera pas un avantage pour Qualcomm.

Le plus grand perdant de cette course sera HiSilicon, qui sera effectivement expulsé du Top 5 et remplacé par Unisoc – une société chinoise connue pour ses chipsets ultra-abordables.



Part de marché du SoC pour smartphone 5G

Le marché de la 5G semble légèrement différent – les chipsets 5G dédiés sont de plus en plus courants, ont révélé des analystes. Qualcomm pourra rebondir fortement au second semestre 2021 une fois que le goulot d’étranglement de la production sera éliminé.

Cependant, la bataille pour la première place deviendra plus féroce que jamais, puisque les prédictions sont les 3 meilleurs joueurs à avoir des gains minimes les uns sur les autres en termes de part de marché.

De plus, près de 9 smartphones sur 10 avec 5G seront alimentés par un chipset Qualcomm, Apple ou Mediatek, devançant d’autres concurrents tels que Samsung et ses puces Exynos.

La source