Contrepoint : l’honneur rebondit fortement en Chine, sur le chemin du retour au sommet

Honor s’est séparé de Huawei pour se maintenir à flot, et Counterpoint Research rapporte maintenant que cette décision a été un succès alors que la marque commence sa riposte. La chute libre des premiers mois de l’année lorsque Honor réorganisait ses affaires est apparemment terminée et la série 50 a entraîné une augmentation considérable des ventes.

Honor a affiché une très forte croissance au cours des deux derniers mois, atteignant une part de marché de 8,4% en juin – le dernier mois pour lequel les données sont compilées.

En regardant de plus près, Counterpoint Research a révélé que les ventes entre le 21 juin et le 4 juillet avaient bondi de 36% par rapport aux deux semaines précédentes, alimentées par le lancement du Honor 50 le 25 juin. Cela signifie que la société a plus de croissance devant elle et avec le Magic 3 séries à venir le mois prochain, cela ne s’arrêtera peut-être pas de sitôt.

La performance peut être attribuée à la fidélité à la marque parmi les clients, ainsi qu’aux capacités de R&D – George Zhao a révélé que plus de 4 000 personnes ont été réembauchées au nouveau siège social lorsque Honor s’est séparé de Huawei, et maintenant les utilisateurs apprécient la continuité que la marque maintient.

Une autre raison principale pour laquelle Honor est sur le point de devenir un concurrent sérieux sont ses liens avec Digital China – une entreprise chinoise qui a le plus grand réseau de chaîne d’approvisionnement sous son aile, permettant à Honor de distribuer ses appareils à un public plus large.

La source