Contrepoint : le marché indien des smartphones recule de 3 % au deuxième trimestre, le segment haut de gamme augmente de 112 %

Une nouvelle analyse de Counterpoint révèle que la chute libre du marché indien des smartphones pourrait toucher à sa fin. Les expéditions globales n’ont chuté que de 3 % par rapport au premier trimestre, ce qui est inférieur aux attentes des analystes.

Les chercheurs de Counterpoint pensent que l’amélioration des conditions du marché et la baisse de l’inflation ont eu un bon impact sur les ventes. En fait, le segment des smartphones haut de gamme a connu une croissance fulgurante de 112 % d’une année sur l’autre. Cela semble être conforme à l’analyse précédente affirmant que le marché indien en pleine maturité se déplace lentement vers des smartphones plus chers. C’est en partie la raison pour laquelle Xiaomi prend du retard dans la course.

Samsung a vendu le plus de smartphones dans le pays avec 18 % de part de marché au deuxième trimestre 2023, suivi de vivo, Xiaomi, Realme et Oppo, dans cet ordre.

En ce qui concerne le marché premium, Samsung a finalement dépassé Apple grâce à de bonnes offres sur ses pliables, l’ancienne gamme Galaxy S22 et le S21 FE. De plus, le programme Finance + de Samsung a aidé un tas. Mais en ce qui concerne le marché ultra-premium au-dessus de 45 000 INR, Apple est toujours le plus performant avec 59 % de part de marché. Chose intéressante, l’Inde fait désormais partie des cinq principaux marchés d’Apple, la société de Cupertino gagnant enfin du terrain après tant d’années de ventes négligeables là-bas.

Source