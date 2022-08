Contrepoint : le marché indien des montres connectées a enregistré des livraisons record au deuxième trimestre

Le marché des montres connectées en Inde a connu un deuxième trimestre record avec une multiplication par quatre des expéditions par rapport à la même période l’an dernier, selon le dernier Recherche de contrepoint rapport. La demande croissante de montres intelligentes est tirée par une forte demande des consommateurs et de multiples lancements de grande envergure, les marques continuant à accroître leur présence en ligne et hors ligne. Un record d’un tiers de toutes les montres connectées ont été vendues hors ligne. Au total, 50 nouveaux modèles de smartwatch ont été lancés au cours de la période et la moitié de toutes les ventes se situaient dans la catégorie de prix inférieure à 3 500 INR (44 $).

Fire-Boltt était le leader en termes de part de marché avec 28 %, dépassant ses rivaux boAt et Noise au cours de l’année dernière. La marque a maintenu de fortes ventes en ligne et a également étendu sa présence hors ligne pour toucher davantage de consommateurs. Fire-Boltt a également eu le plus de lancements de produits au deuxième trimestre et a été le premier en termes d’expéditions hors ligne.

Le bruit a glissé à la deuxième place avec sa part de marché de 26 % tout en continuant à enregistrer une croissance annuelle de 293 % en termes d’expéditions. Elle représentait 75 % de toutes les montres intelligentes fabriquées localement et offrait des appels Bluetooth sur 40 % de ses montres. Le bruit est en tête de la catégorie des expéditions en ligne et arrive en deuxième position en termes d’expéditions hors ligne.

La troisième place revient à boAt avec sa part de marché de 19,5 %. Ses modèles Storm et Xtend ont été les meilleures ventes et les nouvelles sous-marques TAGG et Defy contribuent également aux expéditions. Samsung a augmenté de 295% sur une base annuelle avec une forte demande pour sa Galaxy Watch4 et a obtenu la quatrième place tandis que Dizo est resté à la cinquième place.

Titan occupe la sixième place avec une part de marché de 2% tandis que Realme est arrivé septième. Apple est huitième, la Watch Series 7 étant sa montre la plus vendue avec environ 250 000 expéditions au deuxième trimestre. Pebble arrive à la neuvième place tandis que OnePlus complète la liste des dix premiers grâce à sa populaire montre OnePlus qui était le leader dans la fourchette de prix INR 10 000 – 15 000.

Les analystes de Counterpoint s’attendent à ce que le marché indien des montres connectées reste très compétitif, les trois premières positions étant à gagner au cours des prochains trimestres.

La source