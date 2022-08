Contrepoint : le marché européen des smartphones glisse encore au deuxième trimestre

Le premier trimestre a été le pire premier trimestre pour les livraisons de smartphones en Europe depuis 2013, selon les données de Recherche de contrepoint. Au deuxième trimestre, le marché a chuté de 13% par rapport au premier trimestre pour un total de 40,3 millions d’unités expédiées – le pire trimestre depuis 2020.

Par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière, le marché est en baisse de 11 %, mais cela ne brosse pas un tableau complet de la dynamique intéressante à l’œuvre. La guerre, l’économie chancelante et la résurgence du COVID-19 ont tous entravé les fabricants de smartphones.

Livraisons trimestrielles de Smartphones en Europe et évolution par rapport au T2 2021 (source : Counterpoint)

À première vue, Samsung et Apple se sont bien comportés – leurs livraisons et leur part de marché ont augmenté par rapport à la même période l’an dernier. Cependant, les deux ont montré une forte baisse par rapport au premier trimestre de cette année.

Dans le cas de Samsung, le deuxième trimestre 2021 a été son trimestre le plus faible depuis plus d’une décennie, car à l’époque, l’entreprise était aux prises avec des fermetures dans ses usines vietnamiennes. Cela rend les chiffres de ce Q2 moins impressionnants. Il y avait un autre facteur en jeu – Samsung s’est retiré de la Russie, ce qui a entraîné une baisse des livraisons par rapport aux trois premiers mois de cette année.

Il en va de même pour Apple, selon Contrepoint. Les expéditions ont augmenté grâce au populaire iPhone SE (2022), mais le total des expéditions n’a pas été aussi élevé qu’il aurait pu l’être depuis qu’Apple s’est retiré du marché russe.

Top 5 des fabricants de smartphones en Europe par part de marché, T2 2021 vs T2 2022 (source : Counterpoint)

Xiaomi a connu le contraire de la situation de Samsung. Le T2 2021 est son meilleur trimestre sur le marché européen, le T2 2022 pas tellement. Cependant, la société a bénéficié du retrait de Samsung et d’Apple de Russie, ce qui lui a permis d’expédier davantage d’unités.

Oppo et Realme complètent le Top 5 et ont également connu des destins opposés. Oppo a été durement touché par des problèmes d’approvisionnement et de fabrication en Chine, tandis que Realme a enregistré une croissance à deux chiffres sur une base annuelle.

« La situation en Europe reste malheureusement sombre. De nombreux pays d’Europe se rapprochent de la récession et les tensions politiques intérieures dans de nombreux pays au-delà de la Russie et de l’Ukraine augmentent, par exemple en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Nous gardons espoir, cependant, que le fond a été atteint et que la trajectoire devrait bientôt remonter, mais la reprise sera probablement longue et lente. a déclaré Jan Stryjak, directeur associé de Counterpoint Research.

La source