Contrepoint : l’activité de capteur d’appareil photo pour smartphone de Sony est en hausse grâce aux mises à niveau de l’iPhone

Le marché des smartphones s’est contracté en 2022, ce qui a impacté les fournisseurs de capteurs d’images. Certains s’en sont mieux sortis que d’autres – Sony a été le seul fournisseur à voir ses revenus augmenter chaque année.

Et c’était principalement grâce à la mise à niveau des caméras de la série iPhone 14 par Apple. Les deux modèles Pro ont apporté de nouveaux capteurs 48MP dans les caméras principales et des capteurs 12MP plus grands dans les caméras ultra larges. La caméra selfie des quatre modèles a également été mise à niveau avec la mise au point automatique. Apple utilise exclusivement des capteurs Sony, vous pouvez voir la répartition par type d’appareil photo ci-dessous :.

Les capteurs Sony à l’intérieur des deux dernières générations d’iPhone (source : service d’analyse Counterpoint BoM)

En additionnant tout cela, Sony a gagné 6 $ supplémentaires par unité pour un total d’environ 300 millions de dollars au second semestre 2022. Le résultat final est que Sony a réalisé 54% du chiffre d’affaires total de l’année, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à 2021.

Samsung LSI s’est bien comporté, même si sa part de revenus s’est contractée de 1 point de pourcentage à 29 %. La société a profité des avantages des capteurs à haute résolution et de petite taille de pixel (pixels inférieurs à 0,7 µm).

Les capteurs abordables de 50MP se sont avérés très populaires et Samsung en a expédié environ 200 millions en 2022. Ceux-ci sont utilisés dans les principaux appareils photo des téléphones bas de gamme et dans les appareils photo selfie des appareils plus haut de gamme. La société domine toujours le marché des capteurs de plus de 100 mégapixels et a expédié environ 150 millions d’unités depuis le lancement du premier.

L’année dernière, le marché des capteurs d’image pour smartphones s’est contracté de 6 % par rapport à 2021, mais le chiffre d’affaires total est resté supérieur à 13 milliards de dollars. Sony et Samsung se taillent la part du lion, 83 % au total.

