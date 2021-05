Contrepoint: la série iPhone 12 mène les ventes du premier trimestre en termes de volume et de chiffre d’affaires

L’iPhone 12 a été le téléphone le plus vendu au premier trimestre en nombre d’unités vendues, l’iPhone 12 Pro Max est arrivé en deuxième position. Cependant, en regardant les revenus qu’ils ont générés, les deux appareils Apple changent de place. Cela vient du dernier rapport de Recherche de contrepoint, qui note que ce premier trimestre a été un trimestre record avec plus de 100 milliards de dollars de revenus générés par les smartphones.

Comme prévu, les appareils haut de gamme ont rapporté le plus d’argent – les modèles coûtant 400 $ et plus représentent 65% des revenus mondiaux. Les 10 meilleurs appareils dans l’image ci-dessous représentent 46% du chiffre d’affaires mondial mais ne représentent que 21% des unités vendues.

Il n’est donc pas surprenant que de nombreux fournisseurs qui ont commencé avec des offres rentables cherchent à passer au segment haut de gamme, c’est là que se trouve l’argent.

Certains marchés préfèrent simplement les appareils haut de gamme. Les États-Unis en particulier ont vu l’iPhone 12 Pro Max surpasser la vanille 12, ce qui est à l’opposé du classement mondial. De même, le Galaxy S21 Ultra a dépassé ses frères et sœurs moins chers aux États-Unis ainsi qu’en Europe. Même ainsi, le S21 Ultra n’est pas dans le Top 10 des ventes en volume et perd face à l’ancien iPhone 11 en termes de revenus.

Apple est en tête du segment des 400 $ et plus et sa série iPhone 12 représente un tiers du chiffre d’affaires mondial des smartphones pour le premier trimestre de cette année. Samsung a dépassé la fourchette de 150 $ à 250 $ (qui était le segment le plus rentable au monde), la fourchette inférieure à 150 $ est dirigée par Xiaomi.

La source