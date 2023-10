Counterpoint Research a révélé que le marché des smartphones en Chine a peut-être touché le fond et est en passe de se redresser. Au cours du troisième trimestre, les ventes n’ont diminué que de 3 % sur une base annuelle, ce qui, avec l’augmentation séquentielle, constitue de forts signaux de reprise. Huawei a été le plus grand gagnant, augmentant ses ventes de 37 %.

Toujours sur la période juillet-septembre, Honor s’est hissé en tête du classement avec des ventes réussies des séries X50 et 90, dépassant Vivo et Oppo.

Huawei a augmenté sa part de marché et ses ventes globales grâce aux téléphones Mate 60, alimentés par un chipset Kirin. La série a fait sensation, a déclaré l’analyste principal Ivan Lam, et la société investit dans les canaux de distribution hors ligne et en ligne afin de rattraper la demande.

Xiaomi a également réussi à augmenter ses ventes de 5%, conservant ainsi sa cinquième place en Chine. Les prix promotionnels des séries Redmi K et Note ont généré de fortes ventes, et la société s’est concentrée sur l’offre de produits de milieu de gamme plus abordables aux détaillants et aux consommateurs afin de compenser toute pression potentielle à la baisse. L’analyste de recherche Alicia Gong a déclaré que cette stratégie « s’est avérée efficace ».

La baisse de la part de marché d’Apple était due aux baisses de prix du début de l’année, poussant les gens à opter pour un appareil iPhone 14 au lieu d’attendre le nouvel iPhone 15. Oppo et Vivo ont été touchés par des dépenses plus faibles dans les villes de niveau 2 et inférieures, et ils n’étaient pas non plus aussi agressifs que Honor et Xiaomi.

Au troisième trimestre 2023, le pliable à clapet le plus vendu était l’Oppo Find N2 Flip, tandis que le Honor Magic V2 était au-dessus de tous les pliables dotés d’une charnière verticale. Toutes les entreprises s’attendent à terminer l’année civile avec de solides ventes.

Source