Contrepoint : la part de marché de l’iPad continue de croître au premier trimestre 2021 sur tous les modèles

Le dernier rapport du cabinet d’études de marché Contrepoint montre que la gamme d’iPad d’Apple continue de bien performer. La part de marché mondiale des tablettes de la marque a augmenté de 53 % en glissement annuel au premier trimestre 2021 pour atteindre une part de marché totale de 37 %. Au cours du même trimestre en 2020, les livraisons d’iPad représentaient 30% de part de marché.

Le rapport mentionne qu’Apple et Samsung ont tous deux bénéficié tout au long de 2020 d’une concurrence réduite dans le domaine des tablettes. Les deux sociétés « ont lancé et promu agressivement de nouveaux modèles » tandis que d’autres fabricants de tablettes « ont réduit ou fermé l’entreprise ».

Apple a vendu 33 % d’unités iPad de plus dans le monde en 2020 qu’en 2019 et a continué à dominer le marché, portant sa part à 37 % au premier trimestre 2021. Malgré l’effet hors saison, Apple a amélioré ses performances dans toutes les grandes régions, en particulier au Japon, où ses ventes ont continué d’atteindre des sommets historiques.

Le graphique ci-dessous montre que les parts de marché de Samsung, Lenovo et Samsung ont toutes augmenté à partir du premier trimestre 2020. La part de Huawei est passée de 11 % au premier trimestre 2020 à seulement 5 % au premier trimestre 2021. Les « autres » marques ont chuté de 10 % des parts combinées, ce qui C’est là qu’Apple et Samsung ont tous deux pris le relais.

Malgré le modèle de base iPad qui représente la plupart des ventes de tablettes d’Apple, ContrepointL’analyste principale de Liz Lee a expliqué que tous les modèles de la gamme fonctionnaient bien. L’iPad de base représentait 56% de toutes les ventes d’iPad au premier trimestre 2021, tandis que les modèles iPad Air 4 et Pro représentaient respectivement 19% et 18%. L’iPad 8 était le modèle le plus vendu tandis que l’iPad Air 4 se classait deuxième.

En ce qui concerne le reste de l’année, l’iPad Pro M1 d’Apple a été bien accueilli par le marché, mais la pénurie de puces a été évoquée. Apple est confronté à la fois à la pénurie de puces et aux problèmes de production liés à l’écran Liquid Retina XDR. Lee s’attend à ce que les modèles M1 montent en flèche au troisième trimestre une fois que la chaîne d’approvisionnement se sera stabilisée, juste à temps pour la saison des vacances au quatrième trimestre.

