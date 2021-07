Contrepoint : la moitié des milieu de gamme vendus en Europe prennent en charge la 5G, mais le départ de Huawei a fait augmenter les prix

Au premier trimestre de l’année dernière, aucun téléphone 5G de milieu de gamme n’était disponible sur le marché européen. Ensuite, au troisième trimestre, ils représentaient 20 % du segment. Au premier trimestre de cette année, les milieu de gamme 5G représentent la moitié des appareils vendus en Europe dans la fourchette de 250 $ à 500 $, selon Recherche de contrepoint.

La prise en charge des réseaux de nouvelle génération n’est qu’une partie de l’histoire – le niveau intermédiaire (250 $ à 500 $) et le niveau « premium abordable » (500 $ à 700 $) sont ce qui a entraîné la croissance des ventes de smartphones sur le Vieux Continent l’année dernière. Et cela s’est fait au détriment de Huawei.

Huawei a maintenant pratiquement disparu du marché occidental. Il était très populaire dans le segment inférieur à 250 $, mais les entreprises qui ont englouti sa part de marché ont plutôt choisi de se concentrer sur les niveaux de prix les plus élevés. Les analystes soutiennent que c’est la raison pour laquelle les segments 250 $-500 $ et 500 $-700 $ ont augmenté même pendant un ralentissement économique causé par la pandémie. De plus, il y a maintenant une pénurie d’appareils attrayants à moins de 250 $.

Des marques relativement nouvelles telles que Xiaomi, Oppo et OnePlus ont enregistré une multiplication par quatre de leurs ventes par rapport au premier trimestre de l’année dernière. Plus d’un tiers des téléphones vendus dans les niveaux premium moyen et abordable proviennent désormais de ces trois sociétés.

Cela exerce une pression sur Apple et Samsung dans ces segments, mais selon Contrepoint les deux leaders du marché ne sont pas en sécurité, même dans le segment phare, car Xiaomi, Oppo, OnePlus, Realme et vivo gagnent tous du terrain. Ils travaillent sur des flagships pliables, ce qui augmentera encore plus la pression sur Apple et Samsung, prédisent les analystes.

La source