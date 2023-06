Contrepoint : Honor a connu une énorme croissance des ventes de smartphones au premier trimestre 2023

Alors que les expéditions mondiales de smartphones continuent de se contracter, Honor a enregistré une croissance impressionnante sur plusieurs marchés clés, notamment l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine. Sur la base des données de Recherche de contrepointLes expansions agressives d’Honor en Europe ont vu une croissance annuelle de 400 % des expéditions, ce qui est pratiquement sans précédent pour les autres marques de la région actuellement.

Il convient de mentionner que Honor ne s’est séparé de Huawei qu’en novembre 2020 et a fait son retour en tant que marque indépendante en Europe en octobre 2021. Honor a également rapidement établi des partenariats avec certains des plus grands opérateurs mobiles européens, notamment Vodafone, Orange et Wind Tre.







Honorer la croissance annuelle des expéditions régionales

Les séries Honor 50 et Honor 70 de milieu de gamme d’Honor ont été les principaux moteurs de croissance tout au long de 2022 et cette année. De plus, la série économique Honor X s’est également fait un nom en Italie et en Europe de l’Est. La série phare Magic a connu une bonne demande sur les marchés d’Europe occidentale.

Honor a également connu une croissance phénoménale dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique avec une croissance annuelle de 500 % des expéditions. Honor est désormais l’une des cinq premières marques en termes d’expéditions aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Irak.







Répartition du portefeuille Honor en Europe

L’Amérique latine a été la région la plus forte pour Honor en termes d’expéditions au premier trimestre, avec une augmentation de 700 % par rapport aux valeurs de l’année dernière. Les expéditions d’Honor ont plus que triplé par rapport au quatrième trimestre 2022 et la société a connu une croissance sur tous les marchés clés de la région, notamment en entrant dans le top cinq en Colombie et au Pérou, ainsi que de nombreuses expéditions au Panama et au Guatemala.

Pour l’avenir, les analystes de Counterpoint Research estiment que Honor est sur le point de renforcer sa position sur davantage de marchés clés dans les régions susmentionnées, ainsi que de prendre de l’ampleur et d’accroître sa distribution sur les canaux de vente au détail et des opérateurs mobiles. Les chiffres de croissance à venir chuteront probablement par rapport aux valeurs actuelles, mais Honor devrait maintenir une augmentation constante des expéditions sur ses principaux marchés.

Source