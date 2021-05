Contrepoint: HMD a expédié 2 millions de smartphones Nokia au premier trimestre, contre 1,7 million il y a un an

HMD Global a expédié 2 millions de smartphones Nokia entre janvier et mars. C’est en hausse d’une année sur l’autre (1,7 million au T1 2020), mais en baisse par rapport au trimestre précédent où le nombre d’expéditions a atteint 2,8 millions, rapporte NokiaMob citant des données par Recherche de contrepoint.

Qu’est-ce qui a mal tourné et qu’est-ce qui a bien fonctionné? Les smartphones Nokia ont perdu du terrain en Inde, ils étaient en baisse de 38,5% par rapport au quatrième trimestre de l’année dernière et de 17% par rapport au premier trimestre de l’année dernière. Nokias se porte bien en Afrique et dans certaines parties de l’Europe, ce qui a contribué à augmenter les expéditions par rapport au trimestre d’octobre à décembre.

Mis à part les smartphones, HMD a livré 11 millions de téléphones multifonctions au premier trimestre. Les chiffres ici suivent un schéma similaire – en hausse par rapport au trimestre de l’an dernier, en baisse par rapport au trimestre précédent. HMD reste le troisième plus grand fabricant de téléphones multifonctions au monde.

À l’échelle mondiale, la marque Nokia est sortie du Top 10 et occupe désormais la 11e place. Cela compte les deux types de téléphones, en ne regardant que les smartphones, la marque est tombée d’une place à la 18e place.







Expéditions de smartphones par volume et part des revenus des fabricants (source: Counterpoint Research)

Samsung, Apple, Oppo, vivo et Xiaomi sont les plus grands fabricants de smartphones et ils rapportent également le plus de revenus.

La source