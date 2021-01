Aux côtés d’IDC et de Canalys, Counterpoint a également publié son rapport sur le dernier trimestre 2020 ainsi que sur l’année complète. Cela confirme qu’Apple a pris le relais à l’avant, mais comme ses données incluent le top 10 des fabricants, cela nous donne également des résultats plus intéressants. Comme le fait que Realme a été le plus grand gagnant, affichant une augmentation d’une année sur l’autre de 65%.

Parlons d’abord d’Apple. Au cours des mois d’octobre à décembre, la société de Cupertino a expédié près de 82 millions d’iPhone, soit une augmentation de 13% par rapport aux trois mêmes mois de l’année dernière. Selon les chiffres de Counterpoint, Apple a égalé Samsung à la première place au quatrième trimestre de 2019 avec 18% de part de marché, mais en 2020, les 21% d’Apple l’ont considéré comme le plus gros fournisseur. Samsung était un peu loin derrière avec 16% de part de marché sur 62,5 millions de smartphones livrés.

En revanche, Realme a presque doublé ses smartphones livrés au quatrième trimestre de 2020 avec 14 millions. Mais plus impressionnant encore, il a réussi à expédier 65% de téléphones en plus au cours de l’année 2020, par rapport à 2019. Les 42,4 millions de téléphones Realme expédiés en 2020 ont permis à la société de conserver le titre de marque de smartphones à la croissance la plus rapide au monde pendant cinq trimestres consécutifs. .

Au cours du calendrier 2020, les expéditions de smartphones d’Apple ont augmenté de 3%, tandis que Xiaomi a réussi à reprendre une grande partie de la part de Huawei et a enregistré une forte augmentation de 17%. Huawei a expédié 21% de téléphones en moins en 2020 qu’en 2019, ce qui s’est traduit par 51 millions en chiffres absolus.

La source