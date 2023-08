Contrecoup de #Barbenheimer : le Japon rejette le co-marketing de Barbie et Oppenheimer comme banalisant la guerre nucléaire

Warner Bros Japan a critiqué ce qu’il a qualifié de tweets « extrêmement regrettables » de Barbenheimer partagés par leurs homologues américains.

Il rejoint une réaction croissante au Japon contre la fusion du film commercialisé de manière ludique de Greta Gerwig avec Oppenheimer, un biopic du scientifique derrière les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki.

Une traduction de la déclaration, qui a été publiée sur le compte Twitter japonais du film Barbie, se lit comme suit : « Parce que les films Barbie et Oppenheimer sont tous deux sortis aux États-Unis le 21 juillet, il y a actuellement un mouvement poussé par les fans étrangers à les regarder ensemble. (#Barbenheimer), mais ce n’est pas un mouvement officiel. Nous trouvons extrêmement regrettable la réaction à ce mouvement de fans du compte officiel américain du film Barbie. Nous prenons cela très au sérieux et demandons au siège social américain de prendre les mesures appropriées. Nous nous excusons auprès des personnes offensées par ces actions inconsidérées. »

La sortie de Barbie et Oppenheimer a amené des millions de personnes dans le monde à voir les deux superproductions très différentes comme un double projet de loi ironique surnommé « Barbenheimer ».

Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont partagé des mèmes et de l’art combinant l’imagerie rose amusante de Barbie avec des nuages ​​​​de champignons et des explosions enflammées à Oppenheimer.

La sortie de Barbie et Oppenheimer a vu des millions de personnes assister aux deux superproductions. Photographie : Chris Pizzello/AP

Mais le hashtag #NoBarbenheimer a été tendance au Japon la semaine dernière, certains utilisateurs des médias sociaux critiquant le concept de Barbenheimer comme banalisant les armes nucléaires et l’impact des bombardements sur le Japon, le seul pays à avoir subi une attaque nucléaire. Un message #nobarbenheimer, vu 7 millions de fois, se lit comme suit : « Le compte officiel du film Barbie est complètement d’accord avec les mèmes de la bombe atomique et du nuage de champignons, donc Barbie est également interdite. »

Le succès de Barbie et Oppenheimer se poursuit jusqu’au deuxième week-end En savoir plus

La déclaration de Warner Bros Japon est intervenue après que le compte Twitter américain officiel de Barbie, un film de Warner Bros, a réagi positivement à plusieurs images de Barbenheimer partagées par les fans, y compris une affiche réalisée par des fans représentant l’acteur d’Oppenheimer Cillian Murphy portant la star de Barbie Margot Robbie devant un fond. de flammes. En réponse, le @barbiethemovie compte a écrit: « Ça va être un été inoubliable. »

Ça va être un été inoubliable 😘💕 – Barbie Film (@barbiethemovie) 21 juillet 2023

Twitter a ensuite ajouté une note de la communauté au message soulignant le contexte historique de l’image : « A 8h15 le 6 août 1945 (Showa 20), une bombe atomique a été larguée sur Hiroshima pour la première fois dans l’histoire de l’humanité. La nature particulière des dommages causés par les bombes atomiques est que la destruction massive et le meurtre de masse se sont produits instantanément et sans discrimination.

Barbie devrait sortir au Japon en août, mais Toho-Towa, le plus grand distributeur japonais de films hollywoodiens, n’a pas encore annoncé de date de sortie pour Oppenheimer. Malgré le sujet sensible, le pays montre souvent des films étrangers décrivant les événements de la seconde guerre mondiale sans contrecoup. Mais le film de Nolan a été critiqué par certains pour ne pas montrer l’étendue de la dévastation causée à Hiroshima et Nagasaki, où l’on estime que jusqu’à 220 000 personnes sont mortes dans les bombardements et leurs conséquences.

Barbie a jusqu’à présent gagné 775 millions de dollars dans le monde et est déjà le troisième film le plus performant de l’année, tandis qu’Oppenheimer a gagné 400 millions de dollars, déjà plus que le précédent film de Nolan, Tenet.

Warner Bros aux États-Unis a refusé de commenter.