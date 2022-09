Contrecoup alors que Liz Truss retire les «femmes» du titre du poste d’égalité et nomme un homme à ce poste

Le nouveau gouvernement de Liz Truss a été accusé d’avoir “effacé les femmes de l’agenda de l’égalité” après que le mot “femmes” ait été retiré d’un rôle ministériel – et que le poste ait été confié à un homme.

Nadhim Zahawi, chancelier de juillet à septembre, a été nommé mardi ministre de l’Egalité dans le cadre du cabinet remanié du nouveau Premier ministre.

Le rôle était auparavant connu sous le nom de ministre de la Femme et de l’Égalité, mais le mot a été discrètement retiré du titre, ce qui fait craindre une «rétrogradation» en importance.

L’ex-chancelier Nadhim Zahawi a été nommé ministre de l’égalité (fil de sonorisation)

Kate Osborne, une députée travailliste qui siège à la commission des femmes et des égalités, a déclaré : « Actuellement, Nadhim Zahawi est à la tête du ministère des égalités, même s’ils nomment un ministre des femmes, ils seront plus subalternes que lui.

“Ils ont restructuré le département gouvernemental et au mieux réduit l’importance de l’égalité des femmes.”

La députée de Jarrow a présidé la session de mercredi du comité restreint sur les femmes et les égalités – qui se concentre sur les attitudes envers les femmes et les filles dans les milieux éducatifs.

“C’est peut-être le dernier comité portant ce nom, car le nouveau Premier ministre a nommé un ministre des Egalité – supprimant les femmes du portefeuille”, a-t-elle déclaré.

“Les femmes sont toujours confrontées à d’énormes problèmes de sexisme et de misogynie – pas seulement la discussion d’aujourd’hui sur les attitudes à l’égard des femmes et des filles, mais aussi l’écart de rémunération entre les sexes, les inégalités de santé entre les sexes, l’indemnité de maternité, la ménopause au travail, la violence à l’égard des femmes, une énorme baisse des poursuites pour violences domestiques. les abus et bien d’autres inégalités qui doivent être combattues.

La députée Kate Osborne a présidé le comité restreint sur les femmes et les égalités (PENNSYLVANIE)

Elle a déclaré que « les droits et l’égalité des femmes doivent rester au premier plan de notre travail » – ajoutant : « Nous ne pouvons pas permettre à ce gouvernement d’effacer les femmes de l’agenda de l’égalité ».

Le nom du rôle a changé six fois depuis son introduction par Tony Blair en 1997.

Elle a d’abord été ministre à la Femme puis ministre à la Femme et à l’Égalité en 2007, puis ministre à la Femme et à l’Égalité en 2010.

En avril 2014, il a été divisé en deux rôles de ministre des femmes, avec Nicky Morgan au poste, et un deuxième rôle de ministre des égalités, occupé par Sajid Javid.

À peine trois mois plus tard, il a été fusionné en un seul rôle, celui de ministre des Femmes et de l’Égalité, et est resté avec ce titre jusqu’à présent.

Mandu Reid, chef du Parti de l’égalité des femmes, a condamné la nomination de M. Zahawi car elle a averti que “la décision de retirer les femmes du dossier sur l’égalité est une indication claire de la façon dont Liz Truss accordera la priorité aux femmes – ce qui n’est pas du tout le cas”.

Liz Truss est la troisième femme Premier ministre que le Royaume-Uni a eue – et toutes ont été conservatrices (fil de sonorisation)

Elle a déclaré: “Bien que je crois fermement que l’égalité des femmes est quelque chose qui doit être au cœur de tout le travail du gouvernement – pas seulement confiné dans un rôle de portefeuille – le fait demeure qu’il n’y a maintenant aucun ministre responsable de la protection et de la promotion des droits des femmes. dans tous les aspects du gouvernement, et c’est très troublant.

Mme Mandu a averti que la crise du coût de la vie est « genrée » alors qu’elle s’en prenait aux « frais de garde d’enfants stupéfiants, à l’augmentation des taux de violence à l’égard des femmes et à l’augmentation de la pauvreté, qui affectent de manière disproportionnée les femmes », mais a soutenu que « le gouvernement a complètement échoué à fournir des solutions sexospécifiques. ”

“Les femmes ne sont tout simplement pas une priorité, et j’exhorte le nouveau Premier ministre à me prouver le contraire”, a-t-elle ajouté.

Jemima Olchawski, directrice générale de la Fawcett Society, la principale organisation caritative britannique pour l’égalité des sexes, a déclaré: “Suite à l’annonce du nouveau cabinet de Truss, il est préoccupant qu’elle ait nommé ministre des Égalité au lieu du rôle précédent de ministre des Femmes et des Égalité.

« Nous avons un long chemin à parcourir avant que ce gouvernement ne s’attaque vraiment aux inégalités entre les sexes profondément ancrées qui nuisent et freinent les femmes. Ce n’est pas le moment de déprioriser nos besoins. »

Nicky Morgan détenait auparavant une version du même rôle

Vivienne Hayes, directrice générale du Women’s Resource Centre, la principale organisation faîtière nationale pour le secteur des femmes au Royaume-Uni, a déclaré que la nouvelle nomination “signale aux femmes que nos droits et notre protection ne sont pas une priorité et étant donné que nous représentons plus de la moitié de la population, c’est lamentable et choquant.

“Parce qu’ils ont supprimé le titre de femme dans le rôle et mis un homme, cela suggère très fortement que les besoins des femmes ne seront pas pris en compte”, a déclaré Mme Hayes. «Les femmes sont toujours une réflexion après coup pour les conservateurs. Effacer le rôle des femmes dans le cabinet le confirme.

Cela vient après L’indépendant les femmes récemment signalées ont été laissées « brutalement exposées » à la crise du coût de la vie, car elles ont été touchées de manière disproportionnée par la flambée des niveaux de pauvreté au cours de la dernière décennie.

Les chercheurs ont déclaré qu’il y avait maintenant plus de 7,5 millions de femmes vivant dans une pauvreté relative à travers le Royaume-Uni, soit près d’un quart de toutes les femmes vivant dans le pays.

Le porte-parole du Premier ministre a indiqué qu’il n’était pas prévu de nommer un ministre distinct pour les femmes et que M. Zahawi conserverait la responsabilité de ce domaine politique.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait un ministre de la femme, le porte-parole a répondu : « Le dossier sur l’égalité n’a pas changé. Vous avez entendu le Premier ministre en campagne électorale parler de son accent sur les droits des femmes et de son désir de créer un registre national des violences domestiques.

« Le titre a été légèrement modifié. Je crois que ce sont les actions que le gouvernement prend sur lesquelles il sera jugé, plutôt que les titres d’emploi des individus. Les domaines politiques dont ils sont responsables n’ont pas changé.