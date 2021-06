Contrecoup alors que le Musée national suédois gifle les avertissements de racisme et de sexisme sur CLASSIC ART

De réimaginer ses guerriers vikings comme « transgenres » à accrocher l’art homosexuel dans ses églises, à déclarer sa propre histoire « copié » La société suédoise s’est apparemment engagée dans une cure de jouvence à plein régime ces dernières années. Le Musée national suédois de Stockholm n’est pas différent.

Depuis sa réouverture en 2018, le public a vite remarqué de nouvelles, « politisé » étiquettes sur tableaux. L’archéologue Leif Gren les a examinés la semaine dernière dans un article d’opinion pour Vestmanlands Lans Tidning, concluant que les responsables du musée n’autorisaient pas les visiteurs « penser par eux-mêmes ».

Le tableau de renommée mondiale de Gustaf Cederström « Ramener à la maison le corps du roi Carl XII de Suède », par exemple, est accompagné d’un traité de sciences sociales miniature indiquant : « La vision populiste et nationaliste de la suédicité, qui est utilisée politiquement aujourd’hui, est basée sur l’idée d’un passé statiquement idéalisé et construit. L’idée qu’il y a un temps et un lieu historiques sur lesquels regarder en arrière, où tout était d’une certaine manière, n’est pas vraie. »

Que Dieu nous en garde, le public verrait la procession de bannières royales dans la peinture et ressentirait une agitation de patriotisme.

La ‘Midsummer Dance’ d’Anders Zorn, qui dépeint des paysans dansant dans un champ, obtient un « avertissement pour le nationalisme ». Pourtant, les avertissements ne s’arrêtent pas aux représentations de la vie à la campagne. Même les peintures des paysages sauvages de la Suède sont apparemment en proie au nationalisme. Une peinture de paysage réaliste est décrite comme « une idylle presque irréelle », tandis qu’un autre – celui-ci représentant une cascade en cascade – est décrit comme utilisant « nature puissante » comme « fait partie d’un mouvement nationaliste ».

D’autres sont racistes par association. La peinture classique de Carl Wilhelmson « Churchgoers in a Boat » présente un groupe de Suédois typiquement blancs en tenue rurale, mais est décrite comme raciste, car elle a été peinte à une époque où « recherche raciale anthropologique » était en cours.

Le musée a également une vision sombre des relations entre les sexes au XIXe siècle et considère l’art de cette période à travers une lentille résolument moderne. Une simple peinture d’une maison est critiquée parce que le propriétaire masculin a apparemment dormi dans un « immense lit à baldaquin, tandis que [his wife] dormi dans la chambre d’à côté avec les enfants, dans un lit simple. Cette inégalité est simplement attribuée à « nationalisme. »

Une peinture d’une nymphe nue et de deux faunes dans une forêt est décrite comme montrant « comment les téléspectateurs du XIXe siècle ont été formés à la tradition du « regard masculin ». Les faunes considèrent la figure féminine nue comme un jeu.

Des dizaines de semblables « mises en garde » abonder. L’art du 20e siècle, cependant, est décrit de manière complètement différente. Après la Seconde Guerre mondiale, l’art et le design « tout comme la société dans son ensemble, sont démocratisés et reflètent une diversité croissante », un signe sur une collection de peintures du milieu du siècle lit, tandis que d’autres vantent les progrès du pays vers une société plus égalitaire.

Comment ces « politisé » les étiquettes sont tombées avec les Suédois ? Pas bien, selon certaines réactions en ligne à l’article de Gren. « L’exposition permanente est donc un grand endoctrinement de gauche – financé par l’argent de nos impôts », un commentateur s’est plaint.

« Cette folie continuera jusqu’à ce que tout dans la culture suédoise soit qualifié de raciste. Tout ce qui rend les Suédois fiers de notre héritage culturel doit être qualifié de raciste par ces extrémistes de gauche sanctionnés par l’État », un autre fulminait. « On leur a fait le doigt, ils nous ont pris la main !

« Est-ce que tout le suédois est raciste ? Ceux d’entre vous qui le pensent, pourquoi choisissez-vous toujours de vivre dans un pays aussi raciste ? » une autre demandé.

