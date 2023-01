Contre qui les Bengals affronteront-ils ensuite dans les séries éliminatoires de la NFL après la victoire des Ravens?

Les Bengals ont survécu à une offre contrariée à Cincinnati par les Ravens rivaux pour se qualifier pour la ronde divisionnaire des éliminatoires de la NFL. Maintenant, qui jouent-ils ?

Ce n’était pas la plus belle des victoires, mais ils ne mettent pas de photos sur le support des séries éliminatoires de la NFL, n’est-ce pas ? C’est ce que l’entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati, Zac Taylor, dira certainement à son équipe après le match Wild Card de dimanche soir contre les Ravens rivaux.

Bien que Baltimore ait joué avec Tyler Huntley pour Lamar Jackson, blessé, les Ravens en visite ont eu la chance de prendre les devants en franchissant la ligne des 2 mètres au quatrième quart. C’est à ce moment-là que le jeu a basculé, cependant, alors que la tentative de plongeon de Huntley sur la pile jusqu’à la zone des buts était bourrée de ballon assommé avant que Sam Hubbard ne le récupère et ne l’emmène à 98 mètres de la maison pour ce qui a fini par être le score gagnant. .

Encore une fois, ce n’était pas ce que beaucoup imaginaient, mais les Bengals se qualifient pour la ronde divisionnaire des éliminatoires de la NFL 2023. Mais maintenant, à qui font-ils face ?

À qui les Bengals joueront-ils ensuite dans les séries éliminatoires de la NFL après avoir battu les Ravens?

Le match Cincinnati-Baltimore dimanche soir n’avait qu’un seul résultat pour les champions en titre de l’AFC s’ils remportaient la victoire à domicile. Étant donné que les Jaguars ont battu les Chargers samedi soir, ils étaient la tête de série inférieure tant que les Ravens ne réussissaient pas la surprise.

Avec cela, les Bengals se rendront maintenant à Buffalo pour un rendez-vous avec les Bills lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires. Ce match débutera à 15h00 HE le dimanche 22 janvier avec Jim Nantz et Tony Romo appelant l’émission CBS.

Et si Cincinnati continue sa magie et élimine Josh Allen and Co., alors ils affronteront le vainqueur du match Chiefs-Jaguars qui se jouera samedi.