Contre qui Chris Eubank Jr se bat-il ensuite ? Canelo Alvarez, Janibek Alimkhanuly, Conor Benn tous dans le cadre | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr pourrait remporter un combat pour le titre mondial contre Janibek Alimkhanuly, mais le président de Top Rank, Todd DuBoef, s’est demandé si le prétendant britannique « esquivait » le redoutable champion WBO.

Eubank Jr évalue ses options après s’être vengé de Liam Smith avec une victoire par arrêt dominant lors du match revanche du mois dernier à Manchester.

Mais reste à savoir si le joueur de 34 ans ciblera un tenant du titre ou un autre rival national après avoir rajeuni sa carrière.

« Je veux faire tout ce que les fans veulent voir », a déclaré Eubank Jr.

« Il y a de grands noms, il y a de grandes opportunités. Des titres mondiaux, de grands combats, tout est sur la table. »

La victoire a fait d’Eubank Jr le prétendant n°1 à Alimkhanuly, qui détient le titre WBO des poids moyens depuis août 2022, et le grand frappeur kazakh a accueilli favorablement la perspective d’un combat.

Il écrit sur les réseaux sociaux : « Chris Eubank est désormais numéro un au classement WBO.

« Je l’assommerai au premier round les yeux fermés ! Il le sait. S’il accepte de me combattre, ce combat devra avoir lieu à Vegas ! »

Janibek Alimkhanuly a montré sa puissance KO avec un arrêt impitoyable de Steven Butler



L’équipe promotionnelle d’Alimkhanuly, Top Rank, souhaite organiser le combat, mais DuBoef n’est pas sûr qu’Eubank Jr accepterait l’offre d’une chance au titre mondial.

« Je pense que vous touchez à quelque chose – la réponse est oui, sans aucun doute », a déclaré DuBoef, interrogé sur le combat.

« Mais il faut être deux pour se battre, et pour une raison quelconque, personne n’ira vers le participant.

« Le participant omet, esquive ou s’éloigne ouvertement de l’adversaire – son équipe pourrait le vouloir, sa mère pourrait le vouloir – mais si l’athlète ne veut pas le combat, cela n’aura pas lieu.

« Il faut deux personnes pour se battre, et il y a des années, il existait un modèle différent.

« Nous nous sommes transformés en un modèle dans lequel nous essayons d’apporter la plus haute qualité et les meilleurs combats à notre plateforme, et nous pensons que l’ensemble de l’industrie se développe et que tout le monde peut surfer dans une grosse vague plutôt que dans un petit étang. »

Un angle du ring de l’arrêt spectaculaire de Smith au 10e round par Eubank Jr



Le camp d’Eubank Jr a refusé l’opportunité de répondre à ces affirmations.

L’invaincu Alimkhanuly revient à l’action dans un combat d’unification contre le champion IBF Vincenzo Gualtieri le 15 octobre, en direct sur Sky Sports.

Alors qu’Alimkhanuly contre Eubank Jr semble improbable, le boxeur britannique a lancé son propre défi sur les réseaux sociaux à Saul ‘Canelo’ Alvarez après que la star mexicaine ait scellé une victoire par décision unanime contre Jermell Charlo ce week-end.

« Canelo doit combattre quelqu’un qui veut réellement gagner, pas seulement survivre, obtenir un salaire et lui faire un petit câlin après », a déclaré Eubank Jr sur X (anciennement Twitter).

« Cela devient embarrassant.

« Je ne veux pas de câlin… Je veux ce cuir chevelu ! »

Chris Eubank Jr explique pourquoi combattre le boxeur mexicain Canelo Alvarez aurait du sens



Eubank Jr a également été ciblé par Conor Benn, qui a disputé son premier combat en 18 mois en septembre, remportant une victoire aux points contre Rodolfo Orozco à Orlando.

Benn était absent du sport depuis avril de l’année dernière après avoir été testé positif à une substance interdite avant un combat prévu avec Eubank Jr en octobre 2022.

Le British Boxing Board of Control et UK Anti-Doping (UKAD) ont fait appel de la décision du Comité national antidopage indépendant de lever la suspension provisoire de Benn de la boxe, mais celui-ci a repris sa carrière aux États-Unis.

Eubank Jr a posté des emojis endormis en réponse à la victoire de Benn et a suggéré que son rival serait « en difficulté », mais il reste à voir si ce combat pourra avoir lieu dans un avenir proche.

Regardez Janibek Alimkhanuly contre Vincenzo Gualtieri le 15 octobre, en direct sur Sky Sports.