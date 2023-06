Contre-offensive ? Sonder les défenses ? Retour sur les combats en Ukraine

Alors que Kiev garde le silence sur le début de toute contre-offensive, les combats font rage dans plusieurs sections de la ligne de front, signalant que la campagne tant attendue pourrait commencer.

Une vidéo, diffusée ce week-end par l’Ukraine, montre plusieurs de ses soldats en tenue de combat complète levant un doigt sur leurs lèvres. « Les plans aiment le silence. Il n’y aura pas d’annonce de départ », prononcent ensuite les mots qui clignotent sur l’écran, suivis d’avions de guerre en vol.

Moscou prétend avoir repoussé avec succès une tentative ukrainienne de percuter les défenses russes, mais certains blogueurs militaires pro-Kremlin brossent un tableau différent, reconnaissant que les troupes de Kiev ont fait des gains rapides.

‘OPÉRATIONS DE MISE EN FORME’

Ces dernières semaines, l’Ukraine a intensifié le bombardement des positions russes et a réussi à repousser les tentatives de la Russie d’étendre ses gains en dehors de la ville orientale de Bakhmut qu’elle a récupérée le mois dernier lors de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

Des groupes paramilitaires russes pro-Kiev qui ont combattu aux côtés des forces armées ukrainiennes ont également lancé des incursions au-delà de la frontière en territoire russe, attaquant la région de Belgorod.

Les bombardements ukrainiens et les incursions transfrontalières ont ravagé plusieurs villes et villages proches de la frontière et forcé l’évacuation de milliers d’habitants, provoquant la colère des faucons russes qui reprochaient au Kremlin de ne pas riposter résolument.

Et le 30 mai, une rare attaque de drones a visé Moscou, ne causant que des dégâts mineurs mais révélant des brèches flagrantes dans les défenses aériennes de la capitale et soulignant sa vulnérabilité.

Les analystes militaires décrivent les attaques comme faisant partie des « opérations de mise en forme », une série de mesures destinées à sonder les défenses russes, à forcer Moscou à disperser ses forces et à attirer l’attention des zones où l’Ukraine pourrait concentrer sa contre-offensive.

L’armée russe, à son tour, a intensifié ses frappes au plus profond de l’Ukraine, lançant un barrage d’attaques quasi quotidiennes de drones et de missiles contre des installations militaires de grande valeur.

La Russie a déclaré avoir détruit les systèmes de défense antimissile Patriot de fabrication américaine à Kiev, frappé avec succès le quartier général du renseignement militaire, également dans la capitale ukrainienne, et touché des bases aériennes et des stocks d’armes dans plusieurs régions. Ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Les responsables ukrainiens ont reconnu certaines des frappes mais sont restés énigmatiques quant aux dégâts.

Les blogueurs militaires russes les ont décrits comme faisant partie des efforts de Moscou pour faire dérailler la contre-offensive en assouplissant les défenses aériennes de l’Ukraine et en détruisant les armes et munitions occidentales destinées à la campagne.

À Washington, un responsable américain s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter de questions sensibles, a déclaré : « Nous n’avons aucune raison de croire qu’une action russe ait eu un effet néfaste sur les opérations ukrainiennes en cours ou en cours ».

GUERRE HYBRIDE

Les deux parties ont cherché à se tromper et à s’affaiblir par la propagande et la désinformation.

Dimanche, l’Ukraine a piraté certaines émissions de télévision en Crimée pour diffuser une déclaration militaire ukrainienne menaçante sur la contre-offensive.

Dans un mouvement sans précédent destiné à saper le moral, des émissions dans plusieurs régions russes ont été piratées lundi pour diffuser une fausse adresse du président Vladimir Poutine dans laquelle une voix ressemblant à la sienne a été entendue déclarant la loi martiale, une mobilisation nationale et une évacuation massive de trois régions frontalières.

Kiev, à son tour, a accusé Moscou de guerre hybride. Il a déclaré que les allégations russes d’une tentative ukrainienne majeure de percer les défenses russes faisaient partie d ‘«opérations d’information et psychologiques» destinées à «démoraliser les Ukrainiens et à induire la communauté en erreur».

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak s’est moqué des affirmations russes en les qualifiant de « réalité virtuelle », déclarant sardoniquement : « Moscou est déjà activement impliqué dans la répression… d’une offensive mondiale qui n’existe pas encore ».

LA GRÈVE PRINCIPALE

Les analystes militaires affirment que l’Ukraine a tenté de cacher ses intentions en lançant de multiples attaques sur plusieurs secteurs de la ligne de front pour forcer la Russie à disperser ses ressources et à les détourner de l’endroit où la frappe principale serait lancée.

« Les attaques dans les régions de Zaporizhzhia et de Donetsk, les développements dans la région russe de Belgorod et les frappes de plus en plus fréquentes contre les dépôts militaires russes à l’arrière font tous partie des préparatifs de la contre-offensive ukrainienne », a déclaré l’analyste militaire ukrainien Roman Svitan. « Kiev cherche les points faibles de la Russie et essaie d’étendre le front le plus largement possible. »

De nombreux experts militaires s’attendent à ce que l’Ukraine tente de percer les défenses russes vers la côte de la mer d’Azov pour briser le couloir terrestre vers la Crimée que Moscou a créé après avoir capturé le port clé de Marioupol en mai 2022.

Des responsables russes et des blogueurs militaires ont suggéré que les dernières attaques dans la partie sud de la région de Donetsk et dans la région voisine de Zaporizhzhia qui ont commencé dimanche pourraient annoncer le début de cette grande poussée.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’Ukraine avait envoyé dimanche plusieurs bataillons pour tenter de percuter les positions défensives russes, qui ont été repoussées après avoir subi des pertes importantes.

Certains blogueurs militaires russes ont offert une vision moins optimiste, affirmant que les troupes ukrainiennes ont réussi à faire des gains dimanche et ont investi plus de ressources pour exploiter ce succès. Certains ont dit que, pour la première fois, des chars Leopard de fabrication allemande ont été aperçus en grand nombre dans la région.

TÂCHES ET DÉFIS

Que les derniers combats marquent ou non le début de la contre-offensive de l’Ukraine, de nombreux observateurs ont mis en garde contre les attentes d’une percée rapide qui pourrait mettre fin rapidement à la guerre.

« Nous devons comprendre que ce que nous appelons la contre-offensive de l’Ukraine n’est pas comme un match de football », a déclaré le général Sir Richard Barrons, ancien commandant du Commandement des forces conjointes du Royaume-Uni. « Vous savez, ça ne va pas être fait et dépoussiéré en 90 minutes avec une mi-temps un jour désigné. Cela fait au moins neuf mois de préparation dans le sens où ils ont dû récupérer des armes et des munitions auprès de l’OTAN. Pas assez, je pense, jusqu’à présent.

Barrons, qui est coprésident du groupe de conseil Universal Defence & Security Solutions, a noté que la Russie avait renforcé ses forces, reconstitué certains de ses stocks de munitions et construit des lignes défensives complexes.

« La Russie a eu le temps de mettre en place une défense fixe classique », a-t-il déclaré, avec trois lignes de tranchées et des positions maintenues permettant aux chars de s’avancer pour tirer sur les assaillants.

« Ils auront répété le plan de tir d’artillerie à l’appui de la défense de ces lignes, et ils auront répété les contre-attaques rapides cruciales, qui sont si vitales lorsque vous essayez de restaurer une ligne qui est attaquée », a ajouté Barrons.

Il a prédit que l’Ukraine essaierait de concentrer ses neuf brigades nouvellement formées armées d’armes occidentales pour percuter les défenses russes en un, deux ou trois endroits seulement, en essayant de concentrer leurs forces pour avoir une supériorité numérique significative «afin de se frayer un chemin à travers et puis exploitez et conservez le terrain qu’ils ont pris.

L’offensive « va être, au sens terrestre, une façade assez étroite », a-t-il déclaré.

« Je serais surpris si c’est plus de 20 milles, pour être honnête », a ajouté Barrons. « Le succès sur le champ de bataille doit être suffisant pour montrer l’espoir et la perspective de lier un soutien stratégique supplémentaire. »

Il a souligné que l’armée russe avait appris de ses revers l’automne dernier lorsqu’elle s’était retirée de vastes zones des régions de Kharkiv et de Kherson sous le poids d’une contre-offensive ukrainienne, notant qu’il pourrait être plus difficile cette fois pour l’Ukraine de repousser les Russes.

« Ce qui est le plus important dans cette offensive, c’est qu’à chaque fois qu’elle arrive, aussi réussie soit-elle, il n’est tout simplement pas possible pour elle de chasser tous les Russes d’Ukraine à moins que les Russes ne décident d’abandonner et de partir », a déclaré Barrons. « Et ils ne vont pas faire ça. »

L’Occident doit mobiliser ses industries militaires pour renforcer le soutien à l’Ukraine afin de lui permettre de gagner, a-t-il déclaré.

« La clé de cette contre-offensive est de montrer suffisamment de succès sur le champ de bataille pour montrer à l’Occident que la chose juste et raisonnable à faire est de poursuivre la mobilisation industrielle », a déclaré Barrons, estimant que l’Europe doit dépenser environ 100 milliards d’euros (107 milliards de dollars). par an pendant les trois prochaines années.

Les rédacteurs d’Associated Press Danica Kirka à Londres, Yuras Karmanau à Tallinn, en Estonie, et Tara Copp à Washington ont contribué.

