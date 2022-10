Contre-mouvement fourni par les petites écoles – Shaw Local

Il y a souvent un étrange ensemble d’équilibres qui entrent en jeu lors de la projection du champ des séries éliminatoires de l’IHSA.

Si vous voyez un swing sauvage dans une direction (des équipes de classification plus importantes se déplaçant vers des classifications inférieures, par exemple), cela ne se produit généralement pas sur une période de plusieurs semaines.

Au contraire, un mouvement de contrepoids se produira généralement dans un proche avenir.

La semaine dernière, dans cet espace, nous avons parlé de petites écoles en difficulté dans certains jeux qui leur auraient offert un chemin beaucoup plus facile vers une place potentielle en séries éliminatoires. La cause et l’effet de ce phénomène étaient que les écoles à plus grand nombre d’inscriptions ont commencé à glisser sur le terrain, y compris certaines équipes projetées à quatre victoires avec des points élevés en séries éliminatoires.

Alors, bien sûr, la manœuvre d’équilibre est venue.

Quinze nouvelles équipes (ou de retour) ont rejoint le terrain. Une grande majorité de ces ajouts provenaient des quatre plus petites classifications.

De grandes victoires d’écoles comme Belleville Althoff, Monmouth et Beardstown ont commencé à repousser les équipes vers leurs classements traditionnels.

Mais pas tout le chemin du retour.

Les cinq premières semaines de cette saison ont eu un effet beaucoup plus important sur la façon dont ce champ sera finalement construit. En tant que telle, la projection a ramené une école comme Richmond-Burton à sa classification attendue de classe 4A, d’autres blancs tiennent toujours bon dans l’anticipation qu’ils pourraient se retrouver dans une classe différente de celle initialement prévue.

Jetons un coup d’œil aux points de bulle pour le champ des séries éliminatoires le plus récemment projeté :

Classification La plus petite école du domaine La plus grande école du domaine Classe 1A Marquette d’Ottawa (163) Centre catholique de Bloomington (321,5) Classe 2A Arthur (326) Beardsville (445,5) Classe 3A Saint-Joseph Ogden (449.5) Griffon du Sacré-Cœur (607) Classe 4A Breese Central (613,5) Métamora (974.5) Classe 5A Noble/Pritzker (975) Centre de Grayslake (1347) Classe 6A Centenaire (1356) Libertyville (1832) Classe 7A Genève (1859.5) Edwardsville (2326.5) Classe 8A Conant (2344.5) Voie (4273.5)

Ces plages sont plus larges qu’elles ne le sont habituellement, en particulier dans les classes 3A et 4A. C’est principalement parce que même avec les nouvelles équipes qui sont entrées sur le terrain à partir de petites classifications, il y a toujours un groupe d’équipes éliminatoires traditionnelles de ces classes qui ne sont pas susceptibles d’atteindre les normes de qualification.

En plus de cela, les nouvelles équipes parvenues ont poussé certains des qualifiés potentiels à quatre victoires hors du champ prévu. Le nombre est tombé à sept écoles cette semaine et toutes sauf une proviennent d’une grande classification scolaire (classe 5A-8A).

Parlons d’un autre problème qui commence à affecter la construction du champ : les conférences verrouillées. Une conférence verrouillée est une ligue à 10 équipes où votre calendrier de neuf matchs est entièrement composé d’adversaires de conférence.

Il y a huit conférences verrouillées dans l’Illinois. Généralement, ces conférences se déroulent sous la forme d’une équipe à chacun des 10 niveaux de victoire (9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0). La grande majorité des conférences verrouillées se déroulent avec chacune de ces ligues envoyant cinq équipes en séries éliminatoires.

Les cravates se produisent parfois dans ces ligues. Par exemple, au lieu d’avoir une équipe à neuf, huit et sept victoires, les trois meilleures équipes pourraient partager leurs matchs les unes contre les autres et auraient à la place trois équipes à huit victoires. Tous avanceraient toujours vers les séries éliminatoires et un bris d’égalité serait utilisé pour décider quelle équipe serait le champion de conférence désigné.

Pour la qualification en séries éliminatoires, peu importe si cela se produisait entre les équipes potentielles à huit, sept ou six victoires partageant leurs trois matchs et ayant à la place trois équipes à sept victoires et aucune équipe à six ou huit victoires.

Mais c’est là qu’un problème se développe : si une conférence a un trio d’équipes à quatre victoires qui égalisent et divisent les victoires, cela aurait normalement conduit à une pile d’équipes à cinq, quatre et trois victoires, l’offre qui sont allés à l’équipe de cinq victoires disparaît.

Cela peut se produire une fois par an et passe relativement inaperçu dans le grand schéma des choses. Mais au cours d’une année où une telle parité se développera dans tout l’État, le scénario pourrait finir par se dérouler dans pas moins de six de ces conférences.

En plus de cela, ces offres perdues qui iraient à des équipes à cinq victoires pourraient finir par aller à des équipes à quatre victoires avec des points élevés en séries éliminatoires. Les équipes de conférence fermée avec quatre victoires ne peuvent pas accumuler plus ou moins de 41 points (5 points par semaine dans les semaines où une perte est subie pour 25 et 4 points par semaine dans les semaines où ladite équipe gagne pour 16).

Ce ne sera pas assez de points pour se qualifier pour une place en tant qu’équipe à quatre victoires, si ces équipes sont nécessaires pour remplir le champ de 256 équipes.