« Contre-mesure réciproque » : la Chine expulse un diplomate canadien

La Chine a déclaré un diplomate canadien « persona non grata » en représailles à l’expulsion par Ottawa d’un fonctionnaire consulaire chinois, qui, selon l’agence d’espionnage du Canada, était impliqué dans un complot visant à intimider le député conservateur Michael Chong et ses proches à Hong Kong.

Mardi, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié sur son site Internet en anglais une déclaration indiquant que la Chine déployait une « contre-mesure réciproque à la décision sans scrupules du Canada », qu’elle « condamne fermement et s’oppose fermement ».

Le communiqué indique que Jennifer Lynn Lalonde, consule du consulat général du Canada à Shanghai, a été priée de partir avant le 13 mai, et que la Chine se réserve le droit de réagir davantage.

Lundi, la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly a publié une déclaration selon laquelle le Canada avait déclaré le diplomate basé à Toronto Zhao Wei comme « persona non grata ».

Les appels à l’expulsion de Zhao ont commencé la semaine dernière après un rapport dans le Globe and Mail selon lequel le SCRS avait des informations en 2021 selon lesquelles le gouvernement chinois cherchait des moyens d’intimider Chong et ses proches à Hong Kong. Le gouvernement fédéral a confirmé ce rapport.

À la suite de l’annonce de Joly, l’ambassade de Chine à Ottawa a publié une déclaration accusant le Canada d’avoir enfreint le droit international et d’avoir agi en fonction d’un sentiment anti-chinois.

Il a déclaré que cette décision « sabotait » les relations entre la Chine et le Canada, selon une traduction officielle en anglais fournie par l’ambassade, et a promis des mesures de représailles non précisées.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 mai 2023