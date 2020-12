Thomas Tuchel a de bons souvenirs de Manchester, ou plus précisément d’Old Trafford. Il y a deux ans et demi, il planifiait le match parfait alors que son équipe du Paris Saint-Germain battait Manchester United lors de leur huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens auraient dû gagner plus que le score de 2-0, mais leur performance – si contrôlée, si impressionnante – a reçu des critiques élogieuses. Bien sûr, que ce soit le PSG et Tuchel, ils ont tout jeté une semaine plus tard au match retour. Mais cette nuit à Old Trafford reste l’un des meilleurs résultats de Tuchel en tant que manager du PSG.

Mercredi, lui et ses joueurs sont de retour au Theatre of Dreams, mais le contexte est totalement différent. United a besoin d’un point pour se qualifier pour les huitièmes de finale, mais la progression du PSG jusqu’à ce stade est incertaine.

Plus important encore, ils traversent une période difficile. Ils ont dû se contenter d’un match nul 2-2 contre Bordeaux au Parc des Princes samedi malgré une avance de 2-1. Dans la foulée, Tuchel a été très critique envers ses joueurs.

« Habituellement, je les défends toujours, mais ce soir, je ne peux pas accepter notre deuxième mi-temps », a-t-il déclaré aux médias après le match. « Je suis très déçu. Nous ne pouvons pas jouer un match de Ligue 1 comme celui-ci. Sans efforts, c’est mérité, nous ne pouvons pas gagner. »

Neymar a également déclaré que le PSG devait jouer plus collectivement en équipe. La complaisance est parfois énorme. L’international brésilien essaie trop fort et trop seul. Kylian Mbappe est le même. Le vainqueur de la Coupe du monde de France a également eu du mal devant le but, passant un an sans trouver le fond des filets en Ligue des champions.

Dimanche, Tuchel a eu une longue conversation avec son équipe.

« Nous devions nous dire la vérité. Ce n’était pas assez bien. Vous ne pouvez pas avoir cette attitude », a-t-il déclaré mardi à RMC Sport à Manchester. « Les joueurs ont vraiment réagi. Ce n’est pas pour me couvrir, mais il fallait se dire la vérité. C’était nécessaire. »

Il sait trop bien qu’à moins que son équipe ne joue comme une équipe, ils n’obtiendront pas de résultat à Old Trafford. « Nous devons tous être à 100%, individuellement et collectivement », a déclaré Marco Verratti à RMC Sport.

Mais à l’intérieur de l’équipe, il y a un sentiment positif. Verratti a déclaré que dans les grands matchs, le PSG et ses grands joueurs « l’allument toujours et se présentent ». Lors de la discussion avec Tuchel et son staff, les joueurs ont fait appel à l’esprit qu’ils ont montré cet été à Lisbonne, où ils ont atteint la finale de la Ligue des champions. Ils doivent avoir cette unité, cette volonté de tout donner, de faire des efforts, de se battre et de jouer les uns pour les autres.

Le temps de Thomas Tuchel à la tête du PSG touche-t-il à sa fin? FRANCK FIFE / AFP via Getty Images

« C’est une autre finale, comme le match RB Leipzig en était une », a déclaré Tuchel à RMC Sport. « Celui-ci est encore plus difficile car il est absent. »

La pression sur le manager du PSG est énorme. Bien qu’il ait atteint la finale la saison dernière et remporté le quadruple national, si son équipe n’atteint pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions, il pourrait être limogé. Son contrat expire en juin et, pour le moment, rien n’indique que le club lui proposera une prolongation. Il voudrait rester, même si tout n’est pas parfait au club – en particulier sa relation avec le directeur sportif Leonardo. Tuchel a été nommé par le prédécesseur de Leonardo, Antero Henrique, et ne pas être le choix du directeur sportif a toujours jeté une ombre sur l’avenir de l’Allemand.

Une défaite à Manchester et une élimination ultérieure de la Ligue des champions enverraient un message très négatif aux joueurs de l’équipe et à ceux que le club pourrait espérer recruter à l’avenir. Qu’arriverait-il aux négociations contractuelles avec Neymar et Mbappe? Les deux deviendront agents libres en juin 2022. Le PSG est optimiste quant à la possibilité de signer tous les deux de nouveaux accords, mais pour que cela se produise, le couple devra voir que le club peut véritablement se battre pour gagner la Ligue des champions dans un proche avenir. Une sortie anticipée aurait l’effet inverse.





Mais il ne s’agit pas seulement de gagner à Old Trafford. Il s’agit aussi de retrouver leur butin, de redécouvrir leur identité, de retrouver l’esprit de Lisbonne 2020, pour enfin jouer à nouveau comme une équipe.

« Je sais que nous en sommes capables. Nous pouvons faire une excellente performance pour venir ici et obtenir un excellent résultat », a déclaré Tuchel. « Nous devrons faire le match parfait, mais nous pouvons le faire. »

Ce que ses joueurs feront sur le terrain mercredi sera une réponse à ses propos de dimanche. S’ils ont fait un quart de travail, il aura été entendu. S’ils ne le font pas, il saura que c’est la fin.