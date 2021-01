Contre Man City épuisé, Man United perd la demi-finale de la Coupe Carabao est une énorme opportunité manquée

MANCHESTER, Angleterre – Ole Gunnar Solskjaer a déclaré avant la demi-finale de la Coupe Carabao avec Manchester City qu’il ne pouvait y avoir « aucune excuse » si Manchester United n’atteignait pas la première finale de son règne, et il a raison. La défaite 2-0 à Old Trafford sera une énorme opportunité manquée pour le Norvégien, qui sait à quel point il est important de soulever son premier trophée en tant que manager. L’attente continue.

United a débuté avec une équipe pleine de forces et sur une forme qui les a vus atteindre le sommet du tableau de la Premier League. City, quant à lui, n’avait pas de joueurs clés, dont le gardien de premier choix Ederson et un avant-centre reconnu, mais c’est l’équipe de Pep Guardiola qui a pu atteindre sa quatrième finale consécutive de la Coupe Carabao. Cela fait maintenant 1533 jours qu’ils ont perdu un match nul dans cette compétition – ici contre United de Jose Mourinho en octobre 2016.

Pour Solskjaer United, il s’agit d’une quatrième sortie consécutive en demi-finale après en avoir perdu trois la saison dernière. Il ne voudra pas que son équipe devienne éternelle presque masculine, même s’il y a des progrès notables depuis la défaite de United contre City en demi-finale de la Coupe Carabao il y a un an.

« Nous avons joué contre une très bonne équipe de Manchester City, ils ont bien joué », a déclaré Solskjaer par la suite. «Quand ils jouent bien, il faut très bien jouer pour les battre. Nous manquions juste ce petit peu.

« Nous nous rapprochons. C’est une bien meilleure version de United qu’il y a un an dans ces demi-finales. Ce n’est pas psychologique. [losing in four semifinals]. Parfois, vous rencontrez de bonnes équipes en demi-finale. Nous nous sommes rencontrés, en ce moment, City est probablement la meilleure équipe d’Angleterre. «

Il ne peut y avoir aucun argument sur le résultat.

Le gardien suppléant de la ville, Zack Steffen, a été appelé à effectuer un arrêt significatif de Bruno Fernandes à la huitième minute, mais sinon, l’international américain avait une place au premier rang pour une performance lisse des visiteurs. Ilkay Gundogan et Phil Foden avaient tous deux des buts exclus pour hors-jeu dans les 25 minutes, et entre les deux, Kevin De Bruyne a tonné un tir à l’intérieur du poteau de Dean Henderson.

Même après que John Stones ait inscrit son premier but depuis la Coupe du monde 2018 pour donner à City l’avance en seconde période, Henderson a dû effectuer deux beaux arrêts – l’un se jetant vers le coin supérieur pour empêcher Riyad Mahrez – de garder Unis intéressés. Fernandinho a terminé à sept minutes de la fin avec un tir qui a dérapé dans le coin de 20 mètres.

Par une nuit glaciale à Manchester, c’était une froide réalité pour United avant une semaine cruciale pour son défi de titre naissant avec des voyages à Burnley et à Liverpool.

Pour City, la semaine dernière a été un rappel opportun de leur qualité. Ils ont vu leur terrain d’entraînement fermé en raison d’une épidémie de coronavirus et de l’épuisement de leur nombre, mais au cours des quatre derniers jours, ils ont quand même réussi des victoires complètes à Stamford Bridge et Old Trafford. Guardiola a déclaré cette semaine qu’il s’attend à ce que les meilleures équipes trouvent plus de cohérence au cours de la seconde moitié de la saison, et City semble se mettre en marche juste au bon moment.

Man United avait un élan de son côté, mais ils ont échoué en demi-finale pour la quatrième fois consécutive. Getty

La victoire ici a été obtenue sans Ederson, Kyle Walker, Aymeric Laporte, Rodri, Bernardo Silva, Ferran Torres, Gabriel Jesus ou Sergio Aguero dans le onze de départ. Parmi les membres de l’équipe, Ruben Dias, une cible unique de United, a été immense pour protéger Steffen, qui n’a eu à gérer que deux tirs cadrés toute la nuit.

« L’équipe est prête et ce fut une performance exceptionnelle », a déclaré Guardiola, qui a dédié le résultat à la légende de City Colin Bell, décédé mardi. « Nous avons plongé un peu en seconde période, nous étions fatigués après le match à Stamford Bridge mais quand l’équipe a cette mentalité, elle peut faire quelque chose d’incroyable. Ce n’est pas la Ligue des champions mais quatre fois de suite pour atteindre la finale, je Je suis tellement impressionné.

« C’est une question de régularité. Nous n’avons pas eu de pré-saison appropriée et c’est pourquoi nous avons besoin d’un peu de temps, mais je pense que nous y sommes déjà. »

En revanche, United a concédé deux buts bâclés, tous deux sur coups arrêtés.

« Manchester City peut marquer de nombreux grands buts », a déclaré Solskjaer. « Vous pouvez accepter cela. Quand vous concédez deux jeux simples, c’est très décevant. Tout simplement pas assez bien dans ces moments-là.

« Nous n’avons pas créé suffisamment de grosses occasions. Ils ne l’ont pas non plus. Nous n’avons pas eu la finesse supplémentaire que nous avons eue ces derniers temps. Nous n’étions pas assez bons aujourd’hui. »

United se trouve à un moment crucial de sa saison. Rebondissez rapidement contre Burnley et Liverpool et ce résultat sera oublié dans une vague de discussions sur le titre. Quelques résultats plus décevants et une campagne qui semblait prometteuse sembleraient se désagréger.

La semaine prochaine est une autre opportunité pour Solskjaer. Après avoir glissé contre City, il ne voudra plus en manquer un autre.