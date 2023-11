Contre les Warriors, les Nuggets font preuve de profondeur, de faim et de polyvalence lors du test le plus difficile à ce jour

DENVER — Alors que les Denver Nuggets parcourent la saison régulière, en attendant de pouvoir véritablement défendre leur championnat NBA, il y aura de nombreuses soirées où ils seront tout simplement meilleurs que les autres équipes. Ou il y aura des nuits où leurs jambes ne se détendront pas. Et il y aura des soirs où ils voudront simplement avancer rapidement vers les séries éliminatoires.

Et puis il y aura des soirées comme mercredi qui mettront véritablement à l’épreuve qui ils sont en tant qu’unité et où ils se situent en tant qu’équipe, et ils feront face à l’adversité, peu importe à quel point ils ont l’intention de jouer. La victoire 108-105 des Nuggets contre les Golden State Warriors devant une Ball Arena à guichets fermés a probablement été aussi difficile que leur victoire la plus difficile en séries éliminatoires du printemps dernier.

Les Warriors ont battu Denver. Les Warriors ont gratté et griffé la peinture avec Nikola Jokić, qui portait fièrement une grande trépointe rouge sur le bras et l’épaule au quatrième quart-temps. Les Warriors ont rendu Denver inconfortable pendant une grande partie de la nuit aux deux extrémités du terrain. Les Warriors ont fait mercredi un combat de pierre, une bagarre possession par possession qui s’est avérée être le test le plus difficile pour les Nuggets sur la jeune saison.

C’était suffisant pour que Jokić ait envie de quelques jours de congé, que les Nuggets obtiendront enfin.

«Est-ce qu’il neige demain à Denver?» Jokic a demandé. “J’espère une journée de plus à la piscine.”

Le fait que Denver ait réussi à porter son record à 8-1 montre à quel point il était déterminé à trouver des arrêts défensifs au quatrième quart. Le fait que les Nuggets aient mis fin à une période de 11 jours en battant l’équipe qui leur posait traditionnellement des problèmes montre à quel point ils ont parcouru en tant qu’unité. Il n’y avait pas de Jamal Murray pour Denver, et les Nuggets ne l’auront probablement pas avant des semaines. Cela ne les a pas empêchés d’exécuter juste assez du côté offensif, de réaliser juste assez de tirs quand cela comptait le plus ou de trouver juste assez d’aide pour soutenir Jokić.

En fin de compte, les Nuggets ont remporté ce qui semblait être leur première victoire vraiment importante de la saison. Denver était une équipe différente en raison d’une blessure, mais il y a deux ans, les Warriors ont commencé une course au championnat en battant les Nuggets dans une série. La saison dernière, c’était au tour de Denver de remporter le titre. Mais cette route ne passait pas par Golden State. Et cette année, les Warriors et les Nuggets ont simultanément ressemblé à de grandes équipes. Une victoire, même avec les deux équipes en désavantage numérique, semblait être un gros problème.

“Nous avons fait des allers-retours en seconde période, mais je pensais que la défense du quatrième quart était là où elle devait être pour gagner le match”, a déclaré l’entraîneur de Denver, Michael Malone. « Nous les avons limités à 37 pour cent de tirs depuis le terrain. Ils étaient 3 sur 11 à 3 points au quatrième quart, et dans l’ensemble, la défense à 3 points allait être la clé pour notre capacité à remporter une victoire.

La capacité de Golden State à faire petit et à étendre le terrain est la raison pour laquelle les Warriors ont été une équipe difficile à gérer pour les Nuggets. Ils sont capables de placer Jokić dans des positions défensives difficiles, où il doit venir au périmètre et éloigner ses pieds et sa garde du panier. Stephen Curry en est évidemment une des principales raisons. En saison régulière, Malone aime jouer beaucoup de couverture défensive, ce qui signifie que Jokić tombe dans le panier lorsqu’il défend le pick-and-roll. Curry est peut-être le meilleur garde de l’histoire de la NBA pour disséquer cette défense particulière en raison de sa capacité à remonter et à faire des 3 en haut de la touche.

Jokić doit jouer au niveau de l’écran contre les Warriors. C’est quelque chose qu’il a dû faire régulièrement lors de la victoire au deuxième tour contre les Phoenix Suns à cause de Kevin Durant et Devin Booker. Mais ce n’est généralement pas une couverture avec laquelle Jokić est à l’aise. En conséquence, le quatrième quart-temps du match de mercredi s’est transformé en une partie d’échecs. Avec Jokić gardant le centre des Warriors Kevon Looney, Golden State a exploité Jokić en arrivant au niveau de l’écran en glissant Looney, en lui faisant une passe hors de la double équipe et en faisant jouer Looney au basket-ball à quatre contre trois, ce qui a abouti à des dunks pour Andrew Wiggins. et Jonathan Kuminga.

Voyant cela, Malone a remplacé Aaron Gordon par Looney, ce qui a enlevé cet élément, et a demandé à Jokić de garder Chris Paul pour les possessions finales, ce qui a permis aux Nuggets d’obtenir les arrêts défensifs nécessaires pour gagner.

“Je sais que je ne voulais pas qu’il tire un 3”, a déclaré Jokić. “Je voulais juste essayer de rester devant lui du mieux que je pouvais, et je voulais essayer de défendre du mieux que je pouvais.”

La fiche de 8-1 de Denver est à égalité pour le meilleur départ de l’histoire de la franchise. Les Nuggets mènent 6-0 dans l’enceinte amicale du Ball Arena. Leur seule défaite est survenue contre une équipe des Minnesota Timberwolves qui s’annonce comme l’une des meilleures équipes de la Conférence Ouest.

Plus important encore, Denver commence à trouver son identité cette nouvelle saison. Les Nuggets ont battu un nombre impressionnant d’ennemis de l’Ouest, notamment les Warriors, les Lakers de Los Angeles, le Thunder d’Oklahoma City, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans et les Mavericks de Dallas. Jokić est sur la bonne voie pour travailler sur un autre MVP. Gordon et Kentavious Caldwell-Pope ont été des pierres sur la défensive, et Michael Porter Jr. a eu une évasion qui n’était pas entièrement attendue, car une partie de cette évasion tourne autour de sa qualité défensive.

“Nous voulons que Michael atteigne le point où cela devient la norme pour lui”, a déclaré Malone. “Nous voulons arriver au point où ce qu’il fait n’est plus une surprise.”

Denver sait que manquer Murray sera un défi, surtout à long terme. Par exemple, Jokić a réussi 25 tentatives de placement lors de chacun des deux derniers matchs, et ce sont pour lui un sommet de la saison. Et il a été visiblement épuisé mercredi, ce qui a conduit à un turnover inhabituel et à deux lancers francs manqués qui ont gardé la porte ouverte pour les Warriors.

Cela étant dit, les Nuggets ont la profondeur, la faim et la polyvalence nécessaires pour rester à flot alors qu’il leur manque leur meneur vedette. La saison est très jeune. Mais cette équipe de Denver en neuf matchs a fait toute une déclaration.

Les Nuggets ne vont nulle part.

(Photo de Nikola Jokić et Kevon Looney : Matthew Stockman / Getty Images)