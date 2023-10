Contre les Jaguars à Londres, les Bills montrent encore leur propension à décevoir

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

À ce stade du développement des Buffalo Bills en tant que franchise, ils auraient dû ressembler aux Jaguars de Jacksonville dimanche. Les Jaguars ont remporté une victoire 25-20 à Londres grâce à une main ferme de quart-arrière et un effort défensif assez bon.

Pendant ce temps, les projets de loi ont été déçus.

Buffalo vise un Super Bowl. C’est ça. Rien de moins serait une déception. Et c’est ce que les Bills ont fait au cours de la semaine 5 : décevoir.

«Ils étaient prêts à partir aujourd’hui et nous ne l’étions pas», a déclaré le quart-arrière Josh Allen dimanche après le match.

Pour mesurer cette déception, je veux commencer par l’un des aspects les moins intéressants du football : les tirs au but. Les Bills ont commis 11 pénalités pour 109 yards. Allen a passé son jeu à combattre sur de longues distances et à frustrer les mouvements arrière, en raison d’erreurs mentales de ses coéquipiers. Et contrairement à la plupart des QB de la NFL, qui ne peuvent pas surmonter ces revers, Allen a fait bouger son attaque, particulièrement en fin de match.

Il a bien joué, lançant 27 sur 40 pour 359 verges, deux touchés et une interception. Il a failli mener son équipe à la victoire.

Mais les erreurs mentales se sont révélées graves – et au-delà de sa capacité à les effacer.

Maintenant, vous êtes probablement en train de plisser les yeux sur la ligne de statistiques d’Allen et de pointer du doigt cette interception. Allen a aussi eu une erreur mentale. Droite? Et même si je suis généralement la première personne à dénoncer Allen pour coups de feu sans connaissance de la situation, je ne pense pas qu’Allen veuille vraiment que ce soit le cas. Il en a lancé un en profondeur à Stefon Diggs, qui tombe normalement avec ce ballon. Et même si le ballon était légèrement renversé, Diggs aurait pu attraper le ballon, mais à la place, le CB Darious Williams des Jaguars a arraché le ballon.

L’exécution d’Allen aurait pu être meilleure. L’exécution de Diggs aurait pu être meilleure. Williams, cependant, n’aurait pas pu faire mieux.

« [Williams] J’ai fait un bon jeu », a déclaré Diggs lors d’une conférence de presse d’après-match dimanche. « C’est encore plus le cas pour moi. C’est une balle 50-50. … Plus sur moi.

Vraiment, c’est ce que j’ai ressenti à propos du jeu d’Allen. Il n’aurait pas pu faire mieux. Ce sont tous les autres – sauf peut-être Diggs – qui ont causé des problèmes.

L’élément le plus exaspérant du match pour Buffalo était que la défense de Sean McDermott ne parvenait pas à faire sortir Trevor Lawrence du terrain. Jacksonville a eu le ballon pendant 38 minutes et 12 secondes tandis que les Bills n’ont eu le ballon que 21 minutes et 49 secondes. Les Jaguars ont converti 10 des 18 troisièmes essais. Juste un ensemble de statistiques brutales pour la défense de Buffalo. McDermott a énuméré certains de leurs problèmes.

« [Not] ramener le ballon à l’offensive, à l’offensive [not] « Enchaîner les drives, les pénalités, trop de fois nous tirer une balle dans le pied », a déclaré McDermott. « Dans l’ensemble, ce n’est pas assez bon. »

Il y a un contexte important. Les Bills ont perdu le secondeur Matt Milano à cause d’une blessure en début de match. Il était l’un des rares joueurs défensifs à avoir quitté le match tôt, y compris le plaqueur défensif Daquan Jones, qui n’a pas pu terminer. Buffalo était également privé de Tre’Davious White (IR), Christian Benford, Gregory Rousseau et Shaq Lawson. Même avec le retour de Von Miller – sa journée était terminée au troisième quart, atteignant son nombre de snaps tôt – ce fut une journée difficile pour la défense partante de Buffalo.

Certains des remplaçants se sont intensifiés, notamment l’avantage AJ Epenesa. Il a réussi quatre plaqués, deux sacs, trois passes décisives avec un échappé forcé et une récupération sur un strip sack. Il a été le plus grand joueur de l’équipe dans le jeu de passes. Mais le demi de coin Kaiir Elam a souvent tué l’élan défensif des Bills.

Le choix de première ronde de Buffalo en 2022, qui avait été inactif toute la saison jusqu’à ce match, semblait totalement surclassé lorsqu’il a dû remplacer Calvin Ridley. Il y a eu quelques jeux où d’autres joueurs ont couvert Ridley. Mais la plupart des sept attrapés et des 122 verges de Ridley ont eu lieu alors qu’Elam était en couverture. On a demandé à McDermott si le manque de temps de jeu d’Elam pouvait expliquer son mauvais jeu de dimanche.

« Non, lorsque vous jouez, vous êtes censé jouer et bien performer, peu importe si vous avez joué ou si vous avez été actif ou inactif », a déclaré McDermott.

Au crédit de McDermott, il a réussi à s’ajuster et à placer Micah Hyde sur Ridley pour un troisième et trois crucial à trois minutes de la fin du match. Ridley a également brûlé Hyde pour un morceau de 32 mètres.

Ce n’était tout simplement pas le jour des Bills. Mais le fait est que cela n’a plus d’importance. Pour une équipe comme les Jaguars, qui ont un jeune QB et un jeune noyau, ils peuvent s’essuyer les mains après une performance incohérente et l’attribuer à l’inexpérience.

Les Bills ne peuvent plus faire ça.

« Nous devons tout évaluer, car je ne pense pas que nous ayons eu suffisamment d’énergie aujourd’hui », a déclaré McDermott lorsqu’on lui a demandé s’ils avaient correctement planifié leur voyage à Londres.

Mais il aurait tout aussi bien pu parler de… tout.

Mais c’est l’histoire de Buffalo. Ils créent des attentes. Et ils ont laissé tomber ces attentes. Regardez leurs apparitions en séries éliminatoires au cours des dernières années. Regardez leur défaite de la semaine 1 contre les Jets de New York. Regardez cette performance contre les Jaguars. On a l’impression qu’ils n’arrivent pas à grandir. On a l’impression qu’ils ne parviennent pas à trouver le chemin de la cohérence. On a l’impression qu’ils ne peuvent pas être le poids lourd dominant que tout le monde attend d’eux.

Les Jaguars sont arrivés. Les Bills ne l’ont pas fait. Les Jaguars progressent au classement de l’AFC. Les projets de loi ne le sont pas. Cela doit être frustrant de surveiller ceux de Buffalo.

Juste au moment où les Bills semblent prêts à faire un grand pas en avant (comme ils l’avaient fait après avoir battu les Dolphins la semaine dernière), Buffalo se tire une balle dans le pied. Et ce sont des performances comme celle-ci qui inquiètent les gens à propos des Bills en janvier. Patrick Mahomes et les Chiefs semblent surmonter ces problèmes de début de saison. Mais pour les Bills, ça persiste. Cela devient une partie de leur identité. C’est peut-être dur, mais leur propension à décevoir semble presque faire partie de leur identité.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC Est, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @henrycmckenna .

