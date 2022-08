Contre les grandes équipes, il faut prouver qu’il est un joueur de Manchester United : Marcus Rashford

Marcus Rashford a insisté sur le fait que contre de grandes équipes comme Liverpool et Manchester City, il faut prouver ce que signifie être un joueur de Manchester United. L’attaquant vedette a ajouté qu’il savourait le test que Liverpool apportera sans aucun doute à Old Trafford lundi.

United a connu un début de saison difficile, avec des défaites consécutives en Premier League contre Brighton et Brentford.

Mais alors que l’équipe de Jurgen Klopp devrait être des adversaires encore plus coriaces, Rashford est tout aussi excité d’affronter les rivaux les plus féroces du club. Ayant été à United depuis l’âge de sept ans, le diplômé de l’Académie a participé à de nombreuses rencontres précédentes avec les Merseysiders.

“Pour être honnête, je ressens exactement la même chose (que par le passé)”, a déclaré Marcus.

« Contre n’importe qui, vous voulez gagner mais contre vos Liverpool et Manchester City, vous voulez prouver pourquoi vous jouez pour Manchester United. Gagner contre Liverpool, c’est le même sentiment que quand j’étais enfant”, a-t-il déclaré sur le site Internet de Manchester United.

Rashford a trouvé le filet à cinq reprises contre Liverpool et admet que ces frappes avaient un avantage particulier pour eux.

« Ouais, je dirais probablement ça », a-t-il répondu. Lorsqu’on lui a demandé si les buts aux dépens des adversaires de lundi signifient plus.

“Après le match, vous réalisez qu’un but est un but et que vous devez les marquer contre n’importe quelle équipe. Mais le sentiment initial est énorme et c’est quelque chose dont vous rêvez en tant que joueur et je ne pense pas que cela vous quitte jamais », a-t-il déclaré.

Avec des améliorations nécessaires sur le terrain afin de lancer la première saison sous Erik ten Hag, il a lancé son propre appel de ralliement aux fidèles d’Old Trafford, demandant aux supporters de “juste nous suivre”.

“D’après ce dont je me souviens, quand nous avons battu Liverpool, les supporters nous ont énormément aidés. C’est toujours un match difficile physiquement et mentalement, donc nous aurons certainement besoin d’eux. Ils seront prêts pour le match, ils voudront battre Liverpool autant que nous », a-t-il déclaré.

