Contre les cheveux « indisciplinés » ? L’organisme international de natation va revoir l’utilisation de « Soul Cap »

La fédération internationale de natation (FINA) lancera un examen de l’utilisation des « bonnets d’âme » et d’autres produits similaires pour s’assurer qu’ils ne donnent pas un avantage injuste aux utilisateurs.

Auparavant, la FINA avait interdit l’utilisation de casquettes soul pour les Jeux olympiques de Tokyo parce qu’elles ne « correspondaient pas à la forme naturelle de la tête ». et des cheveux volumineux.

L’entreprise a pris de l’importance lorsque la Britannique Alice Dearing est devenue la première nageuse noire à se qualifier pour l’épreuve olympique en eau libre.

« La FINA prend acte des commentaires et des réactions concernant l’utilisation des bonnets de bain ‘Soul Cap’ dans les compétitions de la FINA », a déclaré samedi l’instance dirigeante dans un communiqué, sans mention spécifique des Jeux olympiques.

« La FINA s’engage à garantir que tous les athlètes aquatiques aient accès à des maillots de bain appropriés pour les compétitions où ces maillots de bain ne confèrent pas d’avantage concurrentiel. La FINA examine actuellement la situation concernant ‘Soul Cap’ et les produits similaires, comprenant l’importance de l’inclusivité et de la représentation », ajoute le communiqué.

La déclaration intervient après que la décision de la FINA a suscité de vives critiques de la part des fans et des membres de la communauté de la natation, qui pensent que les casquettes sont une étape importante pour la promotion de la diversité dans un sport qui a eu du mal à le faire.

Reconnaissant le rôle de l’entreprise, le communiqué indique que la FINA leur parlera. « Il n’y a aucune restriction sur les bonnets de bain « Soul Cap » à des fins récréatives et pédagogiques. La FINA apprécie les efforts de « Soul Cap » et d’autres fournisseurs pour s’assurer que tout le monde a la chance de profiter de l’eau. La FINA s’entretiendra également avec le fabricant du « Soul Cap » au sujet de l’utilisation de ses produits par le biais des centres de développement de la FINA. »

Le communiqué ajoute : « La FINA s’attend à ce que son examen de » Soul Cap « et des produits similaires fasse partie d’initiatives plus larges visant à garantir qu’il n’y a pas d’obstacles à la participation à la natation, qui est à la fois un sport et une compétence vitale. »

