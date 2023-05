CONS prépare un hit sur le pédo trans Andrew Miller après qu’il leur ait menti sur son innocence, prétend-on.

La bête, 53 ans, a apparemment dit aux détenus qu’il n’était pas responsable de l’enlèvement et de la maltraitance d’une fille de 11 ans au cours d’une épreuve de 27 heures.

Des sources affirment que la bête se recroqueville dans sa cellule après avoir menacé de le battre Crédit : PA

Miller – qui se fait également appeler Amy George – a attiré l’enfant dans sa voiture à Galashiels, Selkirkshire

Mais sa tromperie a été révélée lorsqu’il a admis les crimes écœurants à la Haute Cour d’Édimbourg.

On pense que des retards déchaînés au surnom de Saughton, dans la capitale, ont maintenant juré de lui donner une leçon.

Une source a déclaré à propos de Miller, qui se recroqueville dans sa cellule depuis que toute l’étendue de sa dépravation a émergé : « Il ne sort pas. On lui a dit qu’il s’en foutait.

« Tout le monde déteste ses semblables, même certains des pires contrevenants. Tout le monde veut se casser la tête. »

L’initié a ajouté: « Quand il était en détention provisoire, il disait aux gens qu’il ne l’avait pas fait et qu’il aidait la gamine. Au début, les gens l’ont aspiré.

« Mais il a plaidé coupable, ce qui veut dire que c’est une bête et qu’il a menti tout du long. Maintenant, tout le monde veut lui faire du mal. Les gens vont le blesser s’ils peuvent l’attraper pour avoir blessé la petite fille. C’est un pédo.

Miller – qui se fait également appeler Amy George – a attiré l’enfant dans sa voiture à Galashiels, Selkirkshire, en février alors qu’il était habillé en femme.

Il a proposé de la ramener chez elle, mais l’a plutôt conduite chez lui à proximité de Melrose, où il l’a gardée prisonnière.

Le monstre – qui possédait une boucherie dans sa ville natale – a enfermé la jeune fille dans sa chambre avant de l’agresser.

Il a plaidé coupable aux accusations horribles jeudi. Le tribunal a entendu comment la courageuse écolière avait réussi à composer le 999 depuis un téléphone fixe après que le démon se soit évanoui ivre au lit.

Avant de tenter de s’échapper, elle s’est assurée que Miller ne se réveillerait pas en laissant tomber un verre d’eau puis en allumant une lumière.

La fille a essayé de sortir par la porte d’entrée mais l’a trouvée verrouillée et la clé manquante.

Elle a ensuite recherché le téléphone et appelé les flics. Une équipe d’officiers s’est précipitée sur les lieux et l’a sauvée, avant de trouver Miller vêtue de sous-vêtements féminins.

Ses ongles et ses orteils étaient peints en rouge et il portait « des collants, un pantalon féminin et un soutien-gorge contenant un sein en silicone ».

Le tribunal a appris que Miller était en cours de transition.

Lord Arthurson a dit au malade qu’il avait plaidé coupable de « crimes odieux de la plus grande dépravation » et a déclaré que c’était « la réalisation du pire cauchemar de tous les parents ».

La peine a été reportée au mois d’août pour les rapports.

L’inspecteur-détective en chef Bryan Burns a déclaré que la victime avait fait preuve « d’un courage et d’une force incroyables ».

Il a ajouté: « Andrew Miller a plaidé coupable à une infraction grave et devra maintenant faire face aux conséquences de ses actes. »

Le service pénitentiaire écossais a déclaré qu’il ne commentait pas les individus, mais a ajouté: «Nous adoptons une approche de tolérance zéro face à la violence. Toute information suggérant que des violences pourraient se produire fait l’objet d’une enquête.

