Contre Gritty Chelsea, Pep Guardiola peut-il guider Manchester City vers sa première couronne de l’UEFA Champions League ?

Manchester City de Pep Guardiola et Chelsea de Thomas Tuchel sont à Porto alors que la tension monte vers la confrontation finale de la Ligue des champions entièrement anglaise de samedi dans la ville portugaise qui a été désignée comme hôte de dernière minute pour le match.

Il s’agit de la troisième finale de la compétition des clubs d’élite européens à jouer entre deux équipes de Premier League, et la deuxième en seulement trois saisons, soulignant la force du jeu anglais riche en argent.

Et ce sont les deux clubs dont les propres transformations au cours des deux dernières décennies sous la direction de propriétaires étrangers méga-riches ont le plus fait pour changer à jamais le paysage de la Premier League.

Il n’y a pas si longtemps, l’idée que Chelsea et City se rencontrent dans le plus grand match de club de tous aurait été risible. Leur seule rencontre précédente en finale remonte à 1986 lors de la courte durée de la Full Members Cup, lorsque Chelsea a gagné 5-4 à Wembley.

C’était avant que la Premier League et la Ligue des champions moderne n’existent, avant que Roman Abramovich n’achète Chelsea en 2003 et avant le rachat de City par Abu Dhabi en 2008. À eux deux, ils ont maintenant remporté sept des 10 derniers titres de Premier League.

Le club de l’ouest de Londres avait une longueur d’avance pour devenir gros dépensiers et en tant que club, il a déjà fait l’expérience de cette étape en Europe, après avoir battu le Bayern Munich aux tirs au but sur son propre terrain lors de la finale 2012.

Ils ont également remporté la Ligue Europa à deux reprises depuis lors.

« Si vous gagnez, vous êtes un héros »

City, cependant, n’est jamais allé aussi loin mais est enfin là, après 13 ans d’énormes investissements du Golfe et quatre années précédentes de déception sous Guardiola, l’homme qui a été embauché principalement pour leur remporter la Coupe d’Europe.

Après avoir remporté le titre de Premier League, leur troisième en quatre ans, et avoir également remporté la Coupe de la Ligue cette saison, une équipe de City mettant en vedette Kevin De Bruyne et Ruben Dias sont les grands favoris de l’Estadio do Dragao alors qu’ils ciblent un tripler.

« En tant que joueurs, nous comprenons l’ampleur du match de demain », a déclaré le milieu de terrain influent De Bruyne lors d’une conférence de presse vendredi. « Si vous gagnez, vous êtes un héros, si vous perdez, vous êtes presque un échec.

« Tout le monde comprend la pression, mais nous devrions profiter de ce match. Prenez-le comme quelque chose où vous voulez jouer et montrer votre meilleur. »

City sait tout sur la menace de Chelsea. Chelsea a battu City à deux reprises au cours des six dernières semaines, d’abord en demi-finale de la FA Cup, puis à l’Etihad Stadium en championnat.

Ils se sont transformés depuis que Tuchel a remplacé Frank Lampard en tant qu’entraîneur en janvier, même s’ils ont terminé la saison nationale avec trois défaites en quatre matchs dont la finale de la Coupe contre Leicester City.

« Ils sont peut-être en ce moment l’équipe la plus forte d’Europe et peut-être du monde. Ils ont creusé un énorme écart entre eux et nous en championnat, mais nous avons comblé l’écart pendant 90 minutes à Wembley et à City et c’est ce que nous voulons faire demain », a déclaré Tuchel vendredi.

L’Allemand a déclaré le milieu de terrain N’Golo Kante et le gardien Edouard Mendy aptes à jouer après les coups, alors que City avait peur vendredi alors que le meilleur buteur Ilkay Gundogan est sorti en boitant de leur dernière séance d’entraînement.

L’ombre du covid

Covid-19 jette à nouveau une ombre sur la finale, qui ne se joue à Porto qu’après la décision de dernière minute de déplacer le match d’Istanbul.

La métropole turque s’est vu refuser la possibilité d’accueillir l’événement pour la deuxième année consécutive après que le gouvernement britannique a inscrit le pays sur sa liste rouge de voyage, empêchant les fans des deux finalistes d’assister au match depuis l’Angleterre.

Tout comme l’année dernière, lorsque Lisbonne était la solution de dernière minute, le Portugal est de nouveau venu à la rescousse, et les fans seront là avec le pays l’un des rares sur la liste des voyages verts du Royaume-Uni.

Il peut y avoir peu de villes hôtes finales plus charmantes que Porto, avec ses rues pavées qui dégringolent vers le front de mer qui donne sur les entrepôts de vin de Porto de l’autre côté du fleuve Douro.

Les fans anglais commençaient à se rassembler vendredi sur les terrasses des cafés sous un ciel bleu flamboyant. Avec les autorités portugaises autorisant l’Estadio do Dragao à être rempli à 33% de sa capacité, il y aura 16 500 spectateurs au total sur le terrain, dont 6 000 fans de chaque club.

Beaucoup d’autres devraient se rassembler dans la ville sans billets.

La police portugaise a déclaré que faire face à un tel afflux de fans anglais est « une opération d’une grande complexité ».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici