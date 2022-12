Contre-attaque : la GRC sillonne les routes de Kelowna le soir du Nouvel An

Considérée par la GRC de Kelowna comme l’un des événements les plus importants et les plus célébrés de l’année, la campagne annuelle CounterAttack est prête pour un autre retour dans la communauté.

Compte à rebours jusqu’à la nouvelle année, la police intensifiera sa présence dans la région pour des contrôles ciblés des cafards dans le but d’assurer la sécurité des routes.

« La sécurité routière toute l’année est une priorité pour notre équipe », a déclaré le const. Mike Della-Paolera. «Nous comprenons que les gens passeront un bon moment à sonner le Nouvel An samedi soir, mais tout le monde doit se rappeler d’être en sécurité et de planifier un retour à la maison en toute sécurité. Nos équipes seront au rendez-vous ce week-end.

Le programme existe depuis 35 ans et rappelle toutes les sanctions sévères qui seront infligées aux conducteurs avec facultés affaiblies si la situation se présente. Malgré le programme et les avertissements constants, les conducteurs aux facultés affaiblies font encore en moyenne 60 victimes chaque année et causent plus de 1 700 collisions.

Le message, a déclaré Della-Paolera, à la fin de la journée est et a toujours été, extrêmement simple, “si vous prévoyez de boire, assurez-vous d’avoir un autre moyen de transport prévu à l’avance. Ne prenez pas le volant vous-même, car les drogues et l’alcool peuvent affecter et affecteront votre prise de décision sur la route.

