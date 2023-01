Contre-attaquant TRAU FC Floor Rajasthan United FC

Le football de contre-attaque de la Tiddim Road Athletic Union (TRAU) a eu raison du match offensif du Rajasthan United au stade Ambedkar de New Delhi, samedi, alors que les pupilles de Leimapokpam Nandakumar Singh ont infligé une défaite 2-1 à l’équipe locale en I-League.

Ce n’est pas souvent qu’une équipe avec plus de tentatives de but et plus de possession de balle se retrouve du côté des perdants. Mais c’était exactement le cas avec l’équipe de Pushpender Kundu car TRAU a mieux utilisé le nombre d’occasions qu’ils ont obtenues.

Lire aussi | « Ça ne surprend plus personne » : l’Atletico s’en prend à « l’influence » du Real Madrid sur les arbitres

Outre les attaquants Salam Johnson Singh (du match) et Komron Tursunov, les défenseurs étrangers de TRAU menés par Gerard Williams et Godfred Agyemang ont réalisé un match fantastique, qui a fait la différence. Leur tacle était excellent à l’intérieur de la surface et ils ont effectué quelques arrêts sur la ligne de but lorsque le gardien Jedidi Haokip a été battu à la fin. Mais pas seulement les défenseurs centraux, toute l’équipe a défendu sa vie en seconde période, lorsque Rajasthan United a lancé une rafale d’attaques. Atai Dzumashev et Lalremsanga ont occupé les ailes dans le dernier quart du match notamment. Une meilleure finition aurait pu les voir retirer trois points de ce match.

Rajasthan United semblait prendre en charge le match dès le départ et l’un des nombreux centres de Lalremsanga a trouvé Pintu Mahata sans marque à l’intérieur de la surface TRAU alors que le match n’avait que dix minutes. Haokip a plongé sur sa droite pour sauver la tête de Mahata. Shaiborlang Kharpan, le seul attaquant, a obtenu deux occasions au cours des deux minutes suivantes mais n’a pas pu les convertir.

Lire aussi | Le chef de l’Open d’Australie conseille à la famille de Novak Djokovic d’être “prudente” après la controverse sur le drapeau russe

Quatre minutes plus tard, contre le cours du jeu, la créativité du Brésilien Fernandinho depuis la gauche et la vitesse troublante de Salam Johnson Singh depuis la droite se sont combinées pour donner l’avantage à TRAU. Johnson s’est faufilé dans la surface de réparation sans se faire remarquer et a décroché une volée parfaite dans le filet sur le centre de Fernandinho.

L’avance n’a cependant pas duré longtemps. Cinq minutes plus tard, ni Haokip ni aucun de ses défenseurs n’ont tenté d’intercepter le corner d’Atai depuis le flanc gauche. Il a atteint Shaiborlang, debout au second poteau. Il l’a torse directement dans le but pour faire 1-1. Le corner du milieu de terrain kirghize du même flanc a de nouveau causé des problèmes à TRAU à la 28e minute. Haokip n’a pas réussi à chasser le ballon et il serait entré si l’un des défenseurs ne l’avait pas dégagé de la ligne de but. Trois minutes plus tard, Atai lui-même était coupable d’avoir gâché le centre précis de Lalremsanga mais de l’avoir tiré au-dessus de la barre à distance de la poignée de main.

Tant d’attaques n’ont pas porté leurs fruits pour le Rajasthan United, il a gardé de vastes espaces ouverts derrière pour que TRAU puisse les exploiter en contre-attaque. Ils l’ont fait avec succès à la 40e minute, lorsque Komron Tursunov s’est interposé entre deux défenseurs, obtenant un beau lob par derrière. Les défenseurs ont tenté de le fermer, mais Tursunov a gardé son sang-froid pour envoyer son pied droit et porter le score à 2-1.

Rajasthan United a obtenu deux occasions dans les dix premières minutes de la seconde mi-temps. Le lob de Lalremsanga a trouvé deux hommes devant le but mais aucun d’eux n’a pu toucher. À la deuxième occasion, les défenseurs de TRAU ont effectué un autre arrêt sur la ligne de but pour empêcher Lalremsanga.

Kundu a fait venir Britto PM à la recherche de l’égalisation, mais même lui n’a pas été en mesure d’honorer la course en solo d’Atai à travers le terrain et un centre pour le diriger à la 86e minute. Il a eu une autre chance dans la minute suivante mais a de nouveau mal dirigé la tête. En fait, il a écopé de deux cartons jaunes lors de son court séjour et a été expulsé à quelques minutes du coup de sifflet final.

Ce résultat emmène TRAU à la troisième place du classement de la I-League avec 22 points en 13 matches, tandis que Rajasthan United languit à la septième position avec 18 points sur 13.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici