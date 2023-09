Contrat Unifor : Ford offre jusqu’à 25 % d’augmentation de salaire

Ford Motor a proposé au syndicat canadien Unifor des augmentations de salaire allant jusqu’à 25 pour cent dans son accord de principe, a annoncé le syndicat samedi.

L’accord prévoit une augmentation salariale de 10 % pour la première année, suivie d’augmentations de 2 pour cent et de 3 pour cent au cours des deuxième et troisième années, ainsi qu’une prime de productivité et de qualité de 10 000 $ à tous les employés actifs de l’entreprise, a déclaré Unifor.

Les propositions comprennent également une augmentation de la prestation de base mensuelle et de l’allocation spéciale dans tous les codes de classe des régimes de retraite à prestations définies et hybrides et des investissements pour faciliter la transition de la production traditionnelle de véhicules à moteur à combustion interne (ICE) vers les installations d’assemblage de véhicules électriques (VE).

Unifor, qui représente environ 5 600 travailleurs canadiens de l’automobile, a déclaré vendredi que son groupe dirigeant de Ford avait voté à l’unanimité en faveur de l’accord de principe.

Ford est également en pleine négociation contractuelle aux États-Unis avec une grève du syndicat United Auto Workers (UAW) à l’usine d’assemblage du constructeur automobile de Wayne, dans le Michigan.

L’UAW a lancé vendredi des grèves contre 38 centres de distribution de pièces détachées à travers les États-Unis chez GM et Stellantis, prolongeant ainsi ses grèves simultanées sans précédent qui ont commencé dans une usine d’assemblage de chacune des trois usines de Détroit.

Les installations supplémentaires ont ajouté environ 5 600 travailleurs aux 12 700 déjà en grève.

L’UAW a déclaré vendredi que Ford avait amélioré son offre contractuelle, notamment en augmentant le partage des bénéfices et en acceptant de laisser les travailleurs faire grève contre les fermetures d’usines, mais a déclaré que le syndicat avait toujours de « graves problèmes » avec Ford et que ses travailleurs resteraient en grève à l’usine d’assemblage de Wayne. .

Contrairement à l’UAW, Unifor a choisi l’un des Trois Détroit comme « cible » avec qui négocier en premier – dans ce cas, Ford – dans le cadre d’une tactique de négociation type utilisée pour donner le ton aux accords ultérieurs avec d’autres entreprises.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré lors d’un événement en direct sur Facebook qu’en ciblant les centres de distribution, la grève devenait un événement national. Il a déclaré qu’il espérait que les négociations se poursuivraient tout au long du week-end.

Cette impasse alimente les inquiétudes quant à une action revendicative prolongée qui pourrait perturber la production et freiner la croissance économique américaine. Un sondage Reuters/Ipsos publié jeudi montre un soutien significatif des Américains aux grévistes de l’automobile.

Le président américain Joe Biden a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’il viendrait mardi dans le Michigan « pour rejoindre la ligne de piquetage et être solidaire des hommes et des femmes de l’UAW », tandis que l’ancien président Donald Trump , qui brigue un nouveau mandat, se rendra mercredi dans le Michigan pour s’adresser aux travailleurs de l’automobile, a indiqué sa campagne.



(Reportage de Gokul Pisharody à Bangalore ; édité par Daniel Wallis et Alistair Bell)