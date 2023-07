Contrat Mercedes de Lewis Hamilton: Toto Wolff explique que la prolongation ne parle plus d’argent ou de durée

Lewis Hamilton est dans les six derniers mois de son contrat Mercedes

Toto Wolff reste « très confiant » que Lewis Hamilton prolongera son contrat avec Mercedes et est sûr que la réprimande radio de l’équipe de dimanche n’aura aucun impact sur les discussions restantes.

Hamilton a terminé septième – et a ensuite été rétrogradé à la huitième – lors du GP d’Autriche de dimanche alors que Mercedes luttait pour le rythme au Red Bull Ring, et était fréquemment à la radio de l’équipe se plaignant des performances de sa voiture et d’autres pilotes dépassant les limites de la piste, une infraction que Hamilton a reçu un pénalité de cinq secondes de son propre temps en course, puis de 10 secondes après la course.

Dans le dernier quart de la course, Wolff a répondu à un message radio de Hamilton par « Lewis, la voiture est mauvaise, nous le savons, conduisez-la s’il vous plaît. »

Hamilton est dans les six derniers mois de son contrat actuel avec Mercedes et n’a pas encore signé de prolongation malgré un certain nombre de rencontres avec Wolff.

Lorsqu’on lui a demandé le raisonnement derrière le message radio de Wolff, Hamilton a simplement répondu: « Je ne sais pas, vous devrez lui demander. »

Wolff a déclaré que son message était « bien intentionné » et ne voit aucun problème dans les négociations contractuelles.

« Vous devriez nous entendre parler au téléphone et nous rencontrer, ce n’était rien », a-t-il déclaré.

« Non, pas du tout (cela aura-t-il un impact), nous avons tous eu un mauvais week-end dans l’équipe et cela nous rend plus forts. »

Wolff avait déclaré le 12 juin, avant le GP du Canada, que la finalisation du contrat de Hamilton « allait se produire bientôt, et nous parlons de plus de jours que de semaines ».

Mais le patron de Mercedes a déclaré dimanche qu’il n’y aurait pas d’annonce avant le GP britannique de ce week-end et a expliqué ce qui prenait du temps.

« Je suis toujours très confiant », a déclaré Wolff.

« Ils veulent le faire super, dans les moindres détails et parfois vous pouvez avoir une situation où tout est découpé.

« Ce n’est pas du tout une discussion d’argent. Il s’agit de l’avenir, qu’est-ce que nous voulons faire de bien et optimiser ?

« On ne parle plus de durée, d’argent, tout ça, c’est d’autres sujets. »

Interrogé sur le nombre d’années que Hamilton conduira avec Mercedes, Wolff a répondu: « Pendant un moment. Les Britanniques disent qu’un couple signifie deux, et les Américains disent qu’un couple signifie quelques-uns, donc c’est quelque part là-bas. »

