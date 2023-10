Hadiza Bala-Usman, ancienne directrice générale de l’Autorité portuaire nigériane, a nié les allégations de l’ancienne ministre des Transports, Rotimi Amaechi, selon lesquelles elle aurait attribué un contrat d’une valeur de 2,8 milliards de nairas alors qu’elle était en fonction.

L’ancienne ministre, lors d’un événement à Lagos jeudi, a accusé l’ancien patron de la NPA d’avoir omis les infractions qui ont conduit à sa destitution dans son livre intitulé « Marcher sur les pieds : mon odyssée à l’autorité portuaire nigériane ».

Amaechi a allégué qu’en tant que directeur général de NPA avec une limite d’approbation de 2,5 millions de nairas, Bala-Usman avait approuvé un contrat de 2,8 milliards de nairas, déclarant que les mensonges contenus dans le livre étaient trop nombreux.

Cependant, Bala-Usman, qui est la conseillère spéciale du président pour la coordination politique, dans une déclaration qu’elle a signée et datée du 28 octobre, s’est demandée où Amaechi avait nié les allégations du ministre.

Selon elle, l’accusation ne figurait nulle part dans la liste des infractions qui lui avait été transmise dans le cadre d’une requête de la commission d’enquête instituée par Amaechi.

La déclaration disait en partie : « M. Amaechi, dans son discours, a allégué que j’avais attribué un contrat d’une valeur de 2,8 milliards de nairas. C’est faux. Je ne sais pas d’où l’ancien ministre a tiré ce chiffre de 2,8 milliards de nairas puisque cette accusation ne figurait nulle part dans la liste des infractions qui m’a été transmise dans le cadre d’une requête découlant des rapports de la commission administrative d’enquête qu’il a constituée.»

Elle a souligné que la seule question relative à l’attribution d’un contrat dans la requête concernait l’achat d’urgence de véhicules opérationnels suite au vandalisme des locaux de la Marina, siège de la NPA à Lagos, le 21 octobre 2020.

L’ancienne patronne de la NPA a déclaré qu’elle avait répondu à la question et expliqué qu’elle n’avait jamais enfreint la loi sur les marchés publics.

Elle a déclaré : « Ma réponse à la question de la dépense de 1,2 milliard de nairas, j’ai expliqué que nous avons effectué le marché conformément aux dispositions des articles 43 (1) (a), (2), (3) et (4) de la Loi sur les marchés publics de 2007 (PPA), qui permet aux entités adjudicatrices d’acheter des articles en raison de la nature urgente du besoin et d’obtenir l’approbation nécessaire à la conclusion du marché.

“La réponse à la question, y compris l’approbation obtenue et la prétendue inflation du coût des véhicules, sont toutes détaillées entre les pages 166 et 171 du livre.”

Concernant les allégations sur les dérogations accordées à certaines personnes alors qu’elles étaient à la tête des affaires, elle a déclaré que la question et sa réponse justifiant son action étaient contenues dans le livre.

Elle ajoute : « L’ancien ministre a également parlé des dérogations, que la requête de la FMOT a abordée au point F. La requête et ma réponse expliquant les circonstances et les justifications de toutes les dérogations accordées par la direction de la NPA sont publiées aux pages 171-175 du livre. .

« Il a déformé les faits concernant la requête C, qui alléguait « l’exécution unilatérale d’un accord supplémentaire concernant le projet de concession du port en eau profonde de Lekki, publié aux pages 163-165 du livre ». »

L’ancienne patronne du NPA a également déclaré qu’elle n’était pas au courant des 10 chefs d’accusation dont Amaechi prétendait qu’elle avait été reconnue coupable par le panel.

Elle a demandé si les décomptes incluaient le non-versement de 165 milliards de nairas au Trésor.

« Je ne sais pas quels sont ces 10 chefs d’accusation car personne ne m’a communiqué de telles accusations. Mais puis-je lui demander si ces chefs d’accusation incluent le prétendu non-versement de la somme de 165 milliards de nairas d’excédents de fonctionnement au Fonds consolidé des revenus pour lequel il a demandé et obtenu l’approbation de l’ancien président Muhammadu Buhari pour enquêter sur les comptes du NPA et de mon gouvernement. « vous quittez votre poste ? »

“N’est-il pas vrai que cette lourde allégation n’apparaissait pas dans la requête que j’ai reçue du ministère après la conclusion des travaux du panel ?” elle a demandé.