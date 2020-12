Dans l’espoir de survivre au bilan économique de la pandémie, près de 11 000 restaurants font désormais partie du programme de restauration en plein air de New York – un programme si populaire que le maire Bill de Blasio l’a rendu permanent.

Avec ce genre de succès, le maire s’est tourné vers une autre activité populaire: le shopping. Fin octobre, il a annoncé le programme Open Storefronts, qui permet aux détaillants d’utiliser leur espace de trottoir pour faire des affaires à l’extérieur, d’une manière similaire aux restaurants.

Mais jusqu’à présent, le programme est raté: mardi matin, seules 563 entreprises avaient postulé. M. de Blasio a déclaré que 40 000 entreprises étaient admissibles à participer.

Il y avait beaucoup de choses contre. Les propriétaires d’entreprise ont déclaré que le programme était compliqué, coûteux et trop peu nombreux, trop tard. Il devait se terminer le 31 décembre; seules 10 entreprises de Staten Island avaient posé leur candidature et la plupart des candidats se trouvaient à Brooklyn et Manhattan. Certains propriétaires d’entreprise ont déclaré qu’ils étaient désactivés par les règles, y compris les restrictions d’espace et l’interdiction des appareils de chauffage, une attraction principale pour les repas en plein air à mesure que le temps se refroidit. D’autres ont dit qu’ils n’avaient pas les moyens de payer les employés pour qu’ils restent dehors dans le froid pour surveiller la marchandise.