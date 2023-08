Le sommet sud-africain a montré comment le bloc non occidental évoluera dans les années à venir

Par Fiodor Loukianov, rédacteur en chef de Russia in Global Affairs, président du Présidium du Conseil de la politique étrangère et de défense et directeur de recherche du Valdai International Discussion Club.

S’exprimant à la fin du sommet des BRICS à Johannesburg, la semaine dernière, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rassuré ceux qui se demandaient à quoi ressemblerait l’acronyme après l’ajout de six nouvelles lettres : « Tout le monde est favorable à ce que le nom reste le même, c’est déjà devenu une marque ». Qu’il le sache ou non, le diplomate avait fait valoir un point important. La marque a pris sa propre vie, même si en tant qu’entité elle n’existe plus.

Elle a cédé la place à une nouvelle forme. Poursuivant le thème métaphorique, nous pouvons dire que les BRICS du modèle original ont transféré la franchise vers une autre création.

Jusqu’à ce mois-ci, les BRICS étaient un groupe ayant la possibilité de se transformer soit en une organisation plus ou moins structurée, soit en une communauté de forme libre. La deuxième option a été retenue.

L’élargissement des BRICS est évoqué depuis longtemps. Mais les discussions semblaient inutiles car il n’y avait aucun critère pour que cela se produise. La structure est volontairement informelle, sans charte, ni procédures, ni organes de coordination. Ainsi, la diplomatie classique a été à l’œuvre – avec des négociations directes, sans implication des institutions internationales – pour concilier les intérêts nationaux. La seule plate-forme où les décisions sont prises est lors des réunions des dirigeants des États membres, et s’ils s’accordent à l’amiable, cela fonctionne. C’est ainsi que les nouveaux États ont été invités, cela a été discuté et décidé.

Bien sûr, la sélection a semé la confusion : pourquoi, quelle est la logique ? Mais il n’y en avait pas, c’était juste convenu.















Il s’agit d’un événement capital. Il ne s’agit pas du nombre et de la qualité des puissances hôtes, mais du choix du modèle de développement. Jusqu’à présent, les BRICS étaient un groupe compact dont les membres, malgré toutes leurs différences, étaient unis par leur capacité et leur volonté de tracer une voie indépendante, libre de contraintes extérieures. Rares sont les États dans le monde qui peuvent s’en vanter : certains ne disposent pas d’un potentiel militaire et économique suffisant, tandis que d’autres ont déjà des engagements envers d’autres partenaires. Mais les cinq font plus ou moins l’affaire. Pour cette raison, les BRICS étaient considérés comme le prototype d’une structure qui ferait contrepoids au G7 (derrière lequel se cache une unité atlantique rigide). D’où l’espoir que les BRICS approfondiront et institutionnaliseront l’interaction en créant des structures communes et deviendront progressivement une force unifiée sur la scène mondiale.

Mais de tels calculs étaient infondés. Pas tant à cause des différences entre les pays, mais plutôt à cause de leur taille, qui n’implique aucune retenue pour le bien de qui que ce soit, y compris des personnes partageant les mêmes idées. L’idée de donner aux BRICS un parti pris clairement anti-occidental était également erronée : à l’exception de la Russie, aucun membre n’a désormais l’intention de poursuivre l’antagonisme avec l’Occident. Au total, les BRICS-5 seraient restés un prototype prometteur et très symbolique sans perspective de devenir un modèle fonctionnel.

Le prochain BRICS-11 – et au-delà – est une approche différente. L’élargissement n’est guère compatible avec une véritable institutionnalisation, car cela serait trop compliqué. Mais ce n’est pas nécessaire ; l’élargissement des frontières de la communauté va désormais de soi. Les critères ne sont pas indispensables. Et si l’Argentine ou l’Éthiopie étaient endettées et ne possédaient presque rien de ce qui était initialement considéré comme la marque distinctive des BRICS ? Mais eux, et probablement d’autres candidats de la prochaine vague, élargissent la sphère d’interaction non occidentale.















C’est d’ailleurs la seule condition pour une invitation : la non-participation aux coalitions militaires et politiques occidentales.

Les autres paramètres sont conditionnels.

La Chine est le principal partisan de l’élargissement. La nouvelle configuration convient à un pouvoir qui promeut le mot d’ordre d’un « destin commun » indéterminé et sans engagements. La franchise BRICS est plus en phase avec les tendances mondiales que le type précédent de BRICS. Un cadre rigide est impopulaire ; la plupart des pays du monde souhaitent une relation flexible avec une portée maximale afin de ne pas manquer d’opportunités.

Cette nouvelle approche est acceptable pour la Russie. Il n’est pas réaliste de faire des BRICS un bélier contre l’hégémonie occidentale. Mais il est dans l’intérêt de la Russie d’élargir la sphère d’interaction en contournant l’Occident et en créant progressivement les outils et mécanismes appropriés. En fait, c’est dans l’intérêt de tous, car l’hégémonie ne réchauffe plus le cœur de personne, elle ne fait que limiter les opportunités.

Le succès n’est pas garanti ; l’élargissement peut conduire, sur un principe formel, à l’ajout automatique de nouveaux pays. Mais d’une manière générale, la séparation en douceur entre l’Occident et le non-Occident est un processus objectif pour les années à venir.

Ainsi, la popularité de la franchise BRICS va croître.