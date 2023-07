Contrairement à Priyanka Chopra, la grève de la Screen Actors’ Guild n’affecte pas Alia Bhatt ; Heart of Stone annonce la date de sortie

Fans d’Alia Bhatt, il est temps de se réjouir. Après une attente angoissée, Netflix a enfin dévoilé l’affiche officielle d’Alia pour Heart Of Stone, sa première entreprise hollywoodienne. Parallèlement à l’affiche, Netflix a également scellé la date de sortie du film. Heart Of Stone sera présenté en première sur le géant OTT le 11 août, comme décidé. Les spéculations allaient bon train selon lesquelles avec la grève en cours de la Screen Actors Guild (SAG) à Hollywood, Heart Of Stone pourrait subir le poids du report. Mais c’est un soupir de soulagement que la vedette d’Alia Bhatt aura une sortie en douceur à la date stipulée.

Affiche Cœur de pierre Alia Bhatt

En laissant tomber l’affiche Heart Of Stone d’Alia Bhatt sur les réseaux sociaux, Netflix a écrit: « Alia Bhatt vient pirater nos cœurs et le cœur. Attrapez tous les frissons et frissons de Heart of Stone le 11 août, uniquement sur Netflix. » Alia a charmé son chemin dans nos cœurs dans l’affiche, dégageant une aura puissante et arborant un sourire mystificateur. Elle était vêtue d’un chic manteau en fausse fourrure, ses cheveux laissés ouverts. Ses expressions on-fleek ont ​​créé l’équilibre parfait entre sophistication et ruse. Alia Bhatt jouera le rôle d’un antagoniste, Keya Dhawan dans Heart Of Stone, mettant en vedette Gal Gadot et Jamie Dornan dans des rôles titulaires.

Les projets hollywoodiens de Priyanka Chopra suspendus

Parlant de la grève SAG-AFTRA à Hollywood, Priyanka Chopra, membre du SAG, a apporté son soutien au mouvement. Mais le tournage de son prochain film Heads Of State, avec John Cena et Idris Alba, est interrompu en raison de la grève. Le sort de sa comédie romantique prête à sortir Love Again est également un gros point d’interrogation. Plus tôt, des rapports affirmaient que Heart Of Stone d’Alia Bhatt pourrait être interdit de diffusion sur Netflix jusqu’à ce que la grève soit levée, ce qui devrait se terminer d’ici septembre. Bien que l’on craignait que le film ne subisse un sort similaire aux projets en attente de PeeCee, heureusement, il a échappé aux ennuis.

À propos de la grève SAG-AFTRA

Entre le 13 et le 14 juillet, la Screen Actors Guild a lancé une grève après avoir échoué à conclure un nouvel accord de travail avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Depuis la grève, les célébrités n’ont pas été autorisées à participer à des promotions de films et certains tournages de films hollywoodiens ont été contraints de s’arrêter. Le SAG et la Writer’s Guild exigent de meilleurs salaires, des conditions de travail satisfaisantes et une protection contre l’intelligence artificielle (IA), qui craint de prendre un jour le contrôle de l’industrie.