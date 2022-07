Contrairement à Mahesh Babu, la star de Pushpa, Allu Arjun, tient à travailler à Bollywood. Voici ce qu’il dit

La superstar Telugu Mahesh Babu avait fait sensation lorsque sa remarque “Bollywood ne peut pas me payer” lors du lancement de la bande-annonce Adivi Sesh a déclenché un débat sur les réseaux sociaux. Cependant, la star de Pushpa, Allu Arjun, n’a aucun problème à travailler dans l’industrie cinématographique hindi. Il a dit que même s’il n’était peut-être pas à l’aise avec l’hindi, il aimerait faire un film de Bollywood si nécessaire.

“Jouer en hindi est un peu hors de ma zone de confort pour le moment, mais une fois qu’il y aura une exigence, j’irai à fond”, a déclaré Allu Arjun à India Today. Ceux qui ne le savent pas, la star Telugu possède également un appartement à Mumbai.

Lors de l’événement, l’acteur de Sarkaru Vaari Paata avait déclaré : “Je peux sembler arrogant, mais j’ai reçu de nombreuses offres en hindi. Cependant, je crois qu’ils ne peuvent pas me payer. Je ne veux pas gaspiller mon temps ou Je n’ai jamais envisagé de quitter le cinéma telugu ou d’aller dans d’autres endroits, à cause de la renommée et de l’amour que j’ai ici. J’ai toujours imaginé faire des films ici et les voir gagner en popularité, et ce rêve devient maintenant une réalité. Je pourrais Je ne serais pas plus content.”

Après l’énorme succès du premier volet du film, la popularité d’Allu Arjun dans la ceinture nord est montée en flèche. Les cinéastes veulent maintenant saisir l’élan et portent une attention particulière à l’exécution de Pushpa: The Rule.

Récemment, Allu Arjun est parti pour d’autres vacances après son retour de longues vacances avec sa famille en Afrique. Selon certaines informations, l’acteur de Pushpa se rendra aux États-Unis pendant quelques jours. De plus amples détails sur son voyage sont inconnus, mais on s’attend à ce qu’il revienne bientôt à Hyderabad, car l’équipe de Pushpa va lancer le deuxième volet de la franchise lors d’une cérémonie officielle.

Quand Allu Arjun reviendra de son voyage, il rejoindra le casting de Pushpa 2 ou Pushpa : The Rule. Dans la prochaine suite du drame policier, Allu Arjun, qui joue un contrebandier de bois de santal, montrera son côté le plus féroce. La pré-production du film est en cours. Rashmika jouera l’héroïne féminine et de nombreux acteurs bien connus devraient jouer dans le film.