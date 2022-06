Contrairement à l’UE, le Royaume-Uni ne rendra pas l’USB-C obligatoire sur tous les nouveaux smartphones à partir de 2024

L’Union européenne a annoncé cette semaine un changement historique qui obligera tous les smartphones vendus dans les 27 pays de l’UE à adopter des ports de charge USB-C d’ici l’automne 2024obligeant Apple et tous les autres fabricants de smartphones à se conformer à la vente légale de leurs appareils dans les États membres de l’Union européenne.

Suite à la nouvelle, le Royaume-Uni, qui a récemment quitté l’Union européenne, a déclaré qu’il ne suivait pas les traces de l’UE et n’envisageait pas « actuellement » d’exiger que les fabricants de smartphones tels qu’Apple adoptent l’USB-C sur les nouveaux appareils mobiles. téléphones, tablettes et appareils photo d’ici 2024.

« D’ici l’automne 2024, l’USB Type-C deviendra le port de charge commun pour tous les téléphones portables, tablettes et appareils photo dans l’UE, ont convenu les négociateurs du Parlement et du Conseil », lit-on dans une déclaration du Parlement européen et du Conseil.

« En vertu des nouvelles règles, les consommateurs n’auront plus besoin d’un chargeur et d’un câble différents à chaque fois qu’ils achètent un nouvel appareil, et pourront utiliser un seul chargeur pour tous leurs appareils électroniques portables de petite et moyenne taille. Les téléphones portables, tablettes, liseuses, écouteurs, appareils photo numériques, écouteurs et casques, consoles de jeux vidéo portables et enceintes portables rechargeables via un câble filaire devront être équipés d’un port USB Type-C, quel que soit leur fabricant.

L’Union européenne a poussé les fabricants, dont Apple, à adopter l’USB-C dans le but de réduire les déchets électroniques et de rendre l’UE plus durable.

Des rumeurs suggèrent qu’Apple teste déjà un nouveau modèle d’iPhone USB-C, qui serait l’iPhone 15 de 2024.