Contre toute attente, les îles récifales basses semblent en fait croître dans certaines parties du monde, malgré l’élévation du niveau de la mer, augmentant leur empreinte et défiant les prévisions apocalyptiques.

Le géomorphologue Murray Ford de l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande a dirigé une équipe de chercheurs qui a examiné Jeh Island, l’une des 56 îles qui composent l’atoll d’Ailinglaplap dans les îles Marshall, lui-même l’un des pays les plus menacés de la planète.

Ford et son équipe se sont penchés sur les images aériennes et satellite de l’île d’en haut et ont fait la découverte surprenante que non seulement Jeh a augmenté de 13% la superficie totale des terres depuis 1943, mais qu’il s’agissait peut-être autrefois de quatre îles distinctes qui se sont maintenant transformées ensemble. en raison des gains nets de masse terrestre.

«Contre les prévisions, la couverture médiatique populaire et les proclamations politiques, des études récentes ont montré que la majorité des îles récifales étudiées sont stables ou ont augmenté en taille depuis le milieu du XXe siècle». explique l’équipe de recherche de l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande, dirigée par Ford.

Selon le géomorphologue et ses collègues, les prévisions d’élévation du niveau de la mer les plus désastreuses étaient basées sur l’hypothèse que les îles sont statiques et immuables et qu’elles se noyeraient donc simplement une fois que les marées se sont suffisamment élevées.

L’équipe de recherche a découvert que les îles se développaient grâce à la matière organique récemment générée formée par le récif et non aux sédiments lavés à l’intérieur des terres par les marées.

Jeh Island en 1943, avec le contour d'aujourd'hui en rouge.





«Les récifs coralliens qui entourent ces îles [are] la salle des machines de la croissance de l’île, produisant des sédiments qui sont rejetés sur le rivage de l’île, » Ford explique. «Des récifs coralliens sains sont essentiels pour que ce processus se poursuive dans le futur.»

Des recherches remontant à 2018 ont révélé que sur 30 atolls coralliens, représentant plus de 700 îles au total, 88,6% sont restés stables ou ont augmenté en taille au cours des dernières décennies, tandis qu’aucun n’a perdu de terre dans l’ensemble.

