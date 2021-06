Contrairement à Biden, Trump s’est affronté à Poutine comme un boxeur à toute épreuve, mais a quand même joué, selon un expert

DONALD Trump s’est affronté à Vladimir Poutine comme un boxeur à toute épreuve, contrairement à Joe Biden « effrayé », selon un expert en langage corporel.

L’actuel président américain a été accusé de ressembler à un « endeuillé » lors du sommet de haut niveau d’aujourd’hui avec le dirigeant russe en Suisse.

8 Donald Trump a eu une « secousse de pouvoir » spéciale lors de sa rencontre avec les dirigeants mondiaux Crédit : AFP

8 Joe Biden aurait semblé «passif» aux côtés de son homologue russe Crédit : EPA

Il aurait respiré un air de peur alors que le monde regardait le début du face-à-face très médiatisé à Genève.

Mais les choses étaient très différentes lorsque son prédécesseur a affronté le macho du Kremlin lors de leur rencontre, a déclaré Judi James.

Elle a déclaré que Trump avait fait tout son possible pour essayer de prouver qu’il était aux commandes et qu’il avait même eu une poignée de main spéciale pour influencer les chances – mais qu’il était parfois toujours joué.

Le couple puissant avait une relation très différente de celle que Poutine a maintenant avec Biden – qui a tristement célèbre son rival russe comme un « tueur ».

Trump et Poutine ont même été accusés d’avoir eu une « bromance » après avoir affirmé avoir parlé au téléphone cinq fois en un peu plus de trois semaines.

Leur « amitié » se serait épanouie lors de la conférence du G20 au Japon lorsque Trump s’est plaint de la liberté de la presse auprès de Poutine.

Il a même utilisé le terme « fausses nouvelles » bien qu’il soit largement accepté par les espions américains que Moscou ait diffusé de faux rapports en ligne dans le but d’influencer les élections américaines de 2016.

Et pas plus tard que la semaine dernière, Trump a déclaré qu’il ferait confiance à la Russie pour les « sleezebags » et les « lowlifes » dans les agences de renseignement américaines.

8 Trump et Poutine ont déjà été accusés d’avoir une « bromance » Crédit : AFP

8 Quand Poutine a donné un ballon de football à Trump, il a été dit qu’il était à la fois « amical et menaçant » Crédit : AFP ou concédants de licence

8 L’ancien président américain dit avoir « gagné le respect du président Poutine et de la Russie » Crédit : AFP

Il a ajouté qu’en tant que président, il « a eu une réunion formidable et très productive à Helsinki, en Finlande, avec le président Poutine de Russie ».

« Malgré la description tardive de Fake News de la réunion, les États-Unis ont beaucoup gagné, y compris le respect du président Poutine et de la Russie », a-t-il déclaré.

Judi James a déclaré au Sun Online que Trump avait une formule pour traiter avec ses rivaux et qu’elle était largement basée sur le comportement des animaux.

« Il a commencé par l’équivalent d’une tape sur la poitrine en lançant des propos injurieux sur ses adversaires. Imiter un état d’excitation agressive pour intimider, cela signalerait de la force et un manque de peur avant leur rencontre », a-t-elle déclaré.

« Biden a produit sa propre version avec le commentaire » tueur « à propos de Poutine, mais au lieu de garder son sang-froid et de rester ferme avant la réunion comme Trump, il a cédé lors d’une conférence de presse au sommet de l’OTAN. »

Et Judi a déclaré que le magnat Trump avait d’autres astuces de langage corporel dans sa manche.

SECOUES DE PUISSANCE

« Trump et Poutine sont tous deux d’excellents poseurs masculins Alpha et Trump était habile à utiliser des secousses et des tapes de puissance pour enregistrer une domination physique sur ses adversaires », a-t-elle déclaré.

« Les poignées de main de Trump avec Poutine étaient bien plus un engagement d’homme à homme que celui glacial entre Biden et Poutine.

« Les hommes ressemblaient à des combattants sur le point d’entrer dans le ring, mais il y avait aussi un air de respect à contrecœur alors qu’ils s’affrontaient personnellement.

« La secousse de Trump avec Poutine impliquait une pince à main, mais Poutine a semblé se serrer en arrière, ajoutant une pince au pouce au sommet de la secousse pour plus de puissance.

Trump a fixé Poutine avec un regard dominant alors qu’ils tremblaient et Poutine a regardé en arrière.

« L’une des techniques de salutation les plus agressives de Trump était le » Shake and Yank « où il serrait la main puis tirait soudainement sur la main de son adversaire pour le déséquilibrer et le « contrôler ».

8 Trump et Poutine sont tous deux de grands poseurs masculins Alpha, a déclaré l’experte en langage corporel Judi James Crédit : Getty Images – Getty

8 La paire puissante avait une relation très différente de celle que Poutine a maintenant avec Biden Crédit : AFP

8 Biden dégageait un air de ce qui ressemblait à de la peur plus tôt dans la journée, a déclaré Judi James Crédit : Getty

« La dernière technique de Trump serait d’impliquer que l’ennemi avait été apprivoisé par sa posture de pouvoir.

« Trump a commencé à utiliser de larges sourires suffisants comme pour rassurer le monde qu’il avait fait exploser ce type et fait du monde un endroit sûr à nouveau.

« Peut-être qu’il aurait dû regarder le langage corporel de Poutine quand il parlait. Poutine a fait plusieurs gestes dédaigneux, y compris un coup de main et des haussements d’épaules et de sourcils. »

Elle a également révélé qu’offrir à Trump un cadeau d’apparence innocente – un ballon de football à Helsinki en 2018 – était en fait un jeu de puissance parfait de la part du leader russe.

« Présenter Trump avec un ballon de football était une façon géniale de paraître amical et menaçant à la fois. Trump a pris le ballon avec précaution et l’a lancé dans le public aussi vite qu’il le pouvait », a-t-elle déclaré.

« Les deux hommes semblaient avoir une certaine forme de relation et de compréhension masculines Alpha et, comme avec Kim Jung-on, Trump avait l’air d’avoir envie d’avoir Poutine de son côté.

« Les approches narcissiques peuvent provoquer une certaine quantité de courtoisie lorsque votre ego s’attend à une réponse positive, ce qui signifie que Trump a peut-être manqué la différence entre les signaux publics d’accord et le comportement réel en cours et en coulisses avec les deux. Leaders mondiaux. »

Poutine et Biden semblaient tendus plus tôt dans la journée alors qu’ils se serraient la main pour la première fois en tant que dirigeants mondiaux pour lancer leur sommet historique en Suisse.

Les deux supremos se sont rencontrés dans la somptueuse Villa La Grange avant la réunion clé qui définira les relations volatiles entre la Russie et les États-Unis pour les années à venir.

Cela survient après que les deux dirigeants ont échangé des piques, le président américain qualifiant Poutine de « tueur » tandis que le dirigeant russe a décrit Biden comme essayant d’être « macho » et « hollywoodien ».