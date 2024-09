Contraint de choisir comment mourir, un détenu de Caroline du Sud laisse son avocat choisir l’injection létale

COLUMBIA, Caroline du Sud — Un condamné à mort contraint de choisir comment il sera mis à mort a mis fin à des semaines de suspense en laissant la décision à son avocat, qui a dit à contrecœur aux responsables de la prison de Caroline du Sud vendredi de se préparer à une injection mortelle, plutôt qu’à la chaise électrique ou à une exécution. un peloton d’exécution.

Freddie Owens a déclaré dans des documents judiciaires que décider de la méthode d’exécution reviendrait à jouer un rôle actif dans sa propre mort, et sa foi musulmane lui enseigne que le suicide est un péché.

L’avocate Emily Paavola a envoyé le formulaire aux responsables de la prison et a publié une déclaration disant qu’elle n’était toujours pas sûre que les responsables de la prison aient divulgué suffisamment d’informations sur le médicament pour garantir qu’il le tuerait sans causer de douleur insupportable ou d’agonie qui pourrait être une punition cruelle et inhabituelle.

« Je connais M. Owens depuis 15 ans. Dans ces circonstances et à la lumière des informations dont je dispose actuellement, j’ai pris la meilleure décision que je pouvais prendre en son nom. J’espère sincèrement que les assurances du Département des prisons de Caroline du Sud se révéleront exactes », a-t-elle écrit.

Si son avocat n’avait pas pris de décision, la loi de l’État aurait envoyé Owens au chaise électriqueOwens avait dit qu’il ne voulait pas mourir comme ça.

La mort d’Owens est désormais prévue pour le 20 septembre, alors que la Caroline du Sud utilise une nouvelle procédure d’injection létale après une pause de 13 ans dans les exécutions.

Les exécutions en Caroline du Sud ont été reportées depuis 2011 en raison des difficultés pour obtenir le médicament injectable létal. La chambre de la mort a été rouverte après que les législateurs ont voté l’année dernière pour garder le fournisseur du sédatif pentobarbital secret et le la Cour suprême de l’État a statué que la chaise électrique et le peloton d’exécution étaient également des méthodes d’exécution légales.

L’État a utilisé trois médicaments pour les exécutions dans le passé, mais est passé à une dose de pentobarbital – similaire à la méthode d’exécution du gouvernement fédéral – pour en faciliter l’obtention.

Owens et cinq autres détenus ont épuisé leurs recours et les juges ont établi un calendrier de dates d’exécution possibles tous les cinq vendredis jusqu’en 2025.

Les avocats d’Owens, 46 ans, ont déposé plusieurs requêtes juridiques depuis que la date de son exécution a été fixée il y a deux semaines, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucun retard.

La Cour suprême de l’État n’a toujours pas statué sur une demande d’Owens visant à reporter sa mort afin que ses avocats puissent faire valoir que son coaccusé a menti à propos de avoir un accord pour éviter la peine de mort ou une peine d’emprisonnement à perpétuité en échange de son témoignage selon lequel Owens avait appuyé sur la gâchette pour tuer l’employée Irene Graves après qu’elle eut lutté pour ouvrir le coffre-fort d’un magasin qu’ils cambriolaient en 1997.

La vidéo du magasin ne montre pas clairement qui a tué Graves et aucune preuve scientifique n’a été présentée au procès. Les procureurs ont déclaré que le témoignage du coaccusé a été renforcé par les aveux d’Owens sur le meurtre à sa mère, sa petite amie et aux enquêteurs.

Les procureurs de l’État ont déclaré que cette question, et la question de savoir si un juré aurait pu être partial contre Owens après avoir vu une bosse et supposé à juste titre qu’il s’agissait d’une ceinture paralysante sous les vêtements d’Owens, a été traitée dans une demi-douzaine d’appels et deux audiences de détermination de la peine supplémentaires qui se sont également terminées par une recommandation de mort après que d’autres juges ont annulé sa peine initiale.

« Owens a eu amplement l’occasion de faire valoir ses droits concernant sa condamnation et sa peine. Il n’a droit à aucune autre peine », a écrit le bureau du procureur général de Caroline du Sud dans un dossier judiciaire.

Owens a également tenté de retarder son exécution en déclarant que l’État n’a pas divulgué suffisamment d’informations à propos du médicament.

Lorsqu’ils ont confirmé la nouvelle loi sur le bouclier, la Cour suprême de l’État a déclaré que les responsables de la prison devaient fournir une déclaration sous serment selon laquelle le pentobarbital à utiliser dans le cadre de la nouvelle procédure d’injection létale de l’État est stable, pur et – sur la base de méthodes similaires dans d’autres juridictions – suffisamment puissant pour tuer.

Le directeur des services correctionnels, Bryan Stirling, a déclaré que les techniciens du laboratoire de la Division de l’application de la loi de l’État avaient testé deux flacons de sédatif et lui avaient assuré que les médicaments répondaient aux critères. Il n’a pas donné d’autres détails, conformément aux directives de la loi du bouclier,

Les avocats d’Owens voulaient plus d’informations, comme le rapport complet du laboratoire, la date d’expiration du médicament probablement composé et la manière dont il serait conservé. Ils ont inclus dans leurs documents judiciaires une photo d’une seringue contenant un médicament d’exécution provenant de 2015 en Géorgie qui a cristallisé parce qu’il a été conservé trop froid.

La Cour suprême de Caroline du Sud a statué jeudi soir que les responsables de la prison avaient divulgué suffisamment d’informations, se rangeant du côté de leurs avocats qui ont déclaré que toute information supplémentaire pourrait être des « pièces de puzzle » permettant aux opposants à la peine de mort de déterminer qui a fourni la drogue et les forcer à ne plus le revendre au système pénitentiaire.

Peu importe ce qui se passe au tribunal, Owens a encore un moyen de sauver sa vie. En Caroline du Sud, le gouverneur est le seul à pouvoir accorder la clémence et à réduire une condamnation à mort à une peine de prison à vie.

Cependant, aucun gouverneur n’a fait cela au cours des 43 exécutions effectuées dans cet État depuis le rétablissement de la peine de mort aux États-Unis en 1976.

Le gouverneur Henry McMaster a déclaré qu’il suivrait une tradition de longue date et n’annoncerait pas sa décision avant que les responsables de la prison n’aient donné un appel depuis la chambre de la mort quelques minutes avant l’exécution.