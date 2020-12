Hollywood a été accusé d’hypocrisie en ce qui concerne ses règles sur la diversité dans le casting, l’acteur Elliot Page (anciennement connu sous le nom d’Ellen Page) continuera à jouer un personnage féminin, après être sorti cette semaine en tant que transgenre.

Page reprendra le rôle de la femme cis Vanya Hargreeves dans l’émission de bandes dessinées de Netflix ‘Umbrella Academy’. Les producteurs de la série n’ont pas l’intention de changer le sexe du personnage, rapporte Variety.

La star de « X-Men » est sortie mardi et semble avoir été pleinement adoptée par d’autres célébrités, qui ont immédiatement offert des messages de soutien.

Pourtant, les fans et les commentateurs des médias sociaux ont été laissés perplexes par la décision de la star et de la société de streaming pour Page de jouer un personnage d’un sexe différent – en particulier un personnage non trans. De nombreux utilisateurs de Twitter se sont souvenus que des actrices comme Scarlett Johanson et Halle Berry devaient refuser les rôles de femmes trans, à la suite de cris de « réveil » après les décisions de casting.

« C’est offensant pour Scarlet Johansson de jouer une femme trans, alors elle a démissionné. Je parie que la règle ne s’appliquera pas maintenant, » une personne a tweeté. «Le rôle d’une femme devrait-il être joué par une femme et non par un homme?» un autre réfléchit.

« Les réveillés se sont enfermés dans un coin: selon leur évangile, Page ne peut désormais jouer qu’une femme trans », a souligné un intervenant.

Le rôle de la femme doit-il être joué par une femme et non par un homme? – M. Sitter. Fier partant (@drewyhtc) 3 décembre 2020

Question sérieuse … les gens s’en sont pris à Scarlet Jo pour avoir joué un homme trans en tant que femme biologique. Pourquoi les mêmes personnes pensent-elles qu’il est normal pour Elliot Page, une personne trans, de jouer une femme dans l’émission Netflix où elles sont. – Arielle Scarcella (@ArielleScarcell) 3 décembre 2020

La femme Ellen Page est donc devenue un homme Elliot Page. Je suppose qu’elle ne jouera plus Vanya le personnage féminin dans Umbrella Academy? C’est la règle n’est-ce pas? C’est offensant pour Scarlet Johansson de jouer une femme trans, alors elle a démissionné. Je parie que la règle ne s’appliquera pas maintenant – Croucher Tiger (@croucher_tiger) 3 décembre 2020

Les réveillés se sont enfermés dans un coin: selon leur évangile, Page ne peut désormais jouer qu’une femme trans. Page est effectivement devenue inutilisable. – Susi #IStandwithJKRowling #AcheterLivresFromABookshop (@ 2 décembre 2020

D’autres, cependant, l’ont vu comme un pas dans la bonne direction, vers où les acteurs pourront jouer « toutes sortes de rôles sans que ce soit un scandale. »

Il suffit de lire qu’Elliot Page continuera à jouer à Vanya dans Umbrella Academy en tant que femme et j’espère discrètement que nous commencerons à voir de plus en plus d’acteurs jouer toutes sortes de rôles sans que cela ne soit une chose. Un peu comme Quantum Leap mais sans que ce soit le crochet. – Dan Brandon (@angloconvoy) 3 décembre 2020

Nous ne devrions poursuivre ni Scarlet Jo ni Ellen Page. Les deux doivent être capables de jouer des rôles pour lesquels ils répondent à tous les critères et compétences physiques – TransSensical (@TransSensical) 3 décembre 2020

Ensuite, il y avait ceux qui ne pensaient rien à toute la saga, disant que l’opportunité de la décision de Page et de Netflix était à eux de décider, pas aux téléspectateurs.

Si Elliot Page veut continuer son rôle dans The Umbrella Academy et que Netflix est d’accord, nous devons respecter leur décision – Kalind Patel (@NYCKNP) 2 décembre 2020

GLADD, l’organisation de surveillance des médias LGBT, a déclaré que les acteurs trans « peut jouer et joue à la fois des personnages trans et cisgenres, » tandis que Variety a rapporté que le personnage de Page restera féminin dans la série.

Aussi sur rt.com Halle Berry obligée de s’excuser après avoir choisi « l’appât aux Oscars » avec un rôle transgenre, un personnage trompeur

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!