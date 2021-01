Jurgen Klopp s’est prononcé contre les appels à un arrêt « coupure de circuit » pour aider à réduire les infections au COVID-19 en Premier League, le manager de Liverpool déclarant que les matchs devraient se poursuivre en raison des mesures de sécurité en place dans le sport.

Le manager de West Bromwich Albion, Sam Allardyce, a déclaré plus tôt cette semaine qu’une pause temporaire des matches était nécessaire à la suite d’une escalade des tests positifs, au sein de la Premier League et dans la société en général au Royaume-Uni.

La hausse des cas positifs a conduit au report de l’affrontement d’Everton avec Manchester City lundi et du match à domicile de Tottenham contre Fulham deux jours plus tard.

Dix-huit tests positifs parmi les joueurs et le personnel du club ont été signalés par la Premier League plus tôt cette semaine, mais la ligue a déclaré qu’il n’était pas prévu d’arrêter la saison 2020-21 et Klopp, dont l’équipe affrontera Southampton à St.Mary’s lundi, a déclaré qu’une continuation des luminaires est la meilleure option.

« Je ne suis pas un spécialiste, mais nous essayons tous de faire de notre mieux pour maintenir la compétition », a déclaré Klopp. «Je pense que cela fonctionne bien.

« C’est compréhensible [to have concerns], mais nous essayons de tout faire pour garder les garçons aussi sûrs que possible et je pense que la compétition peut continuer.

« C’est important aussi. Les gens veulent le regarder et, dans ce cas, nous ne faisons pas partie de la société parce que d’habitude nous nous isolons, nous allons sur le terrain d’entraînement et des trucs comme ça, donc je pense que nous pouvons vraiment continuer.

« Mais je ne suis pas un spécialiste et je respecte toutes les décisions prises dans les prochaines semaines. »

L’augmentation des infections au COVID-19 ces dernières semaines a conduit le gouvernement britannique à imposer des mesures de distanciation sociale plus strictes, y compris un système de niveau qui a conduit tous les clubs de Premier League à se situer désormais au niveau 3 ou 4.

Ce sont les niveaux les plus élevés qui empêchent les supporters d’assister aux rencontres sportives, garantissant que tous les matchs se dérouleront à huis clos jusqu’à nouvel ordre.

Klopp a déclaré, cependant, que personne ne devrait être surpris par l’augmentation du nombre de cas et son impact sur le football.

« Je pense que tout le monde savait avant que l’hiver serait probablement une deuxième vague », a ajouté Klopp. «En plus de cela pour nous et la société, il y a eu Noël.

« C’est un défi quand il s’agit d’auto-isolement, donc je ne suis pas surpris que les chiffres augmentent. Mais c’est aussi dans le football que les chiffres ont légèrement augmenté. »

Klopp a également exhorté à la prudence concernant le rétablissement de Virgil van Dijk d’une blessure au ligament croisé du genou après que le défenseur ait publié une vidéo sur les réseaux sociaux le montrant en train d’intensifier son travail de fitness.

Van Dijk se bat pour jouer à nouveau cette saison après avoir subi une intervention chirurgicale en octobre pour réparer le ligament endommagé lors du derby du Merseyside contre Everton à Goodison Park.

« Progrès? Bon, très bon mais encore un long chemin à parcourir », a déclaré Klopp. «C’est ce type de blessure.

«Je peux être heureux quand je vois ces vidéos parce que cela montre que nous faisons de bons progrès, mais cela prendra encore beaucoup de temps.

« Je voudrais dire autre chose mais ce sont les faits. »